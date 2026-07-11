Santiago Segura y José Mota son dos socios que han comprado el castillo de Pedraza. El creador de Torrente cuenta con una fortuna de 30 millones de euros. Hoy por hoy, el actor Santiago Segura es el rey Midas del cine español gracias a las taquillas que viene obteniendo con las secuelas de Torrente y las comedias con niños, donde el actor ejerce asimismo de productor. Se le calcula una fortuna de alrededor de 30 millones de euros. Una de sus más recientes adquisiciones ha sido la de un histórico castillo, el de Pedraza (Segovia), con dos socios, uno de los cuales es su colega José Mota y el otro un productor teatral.

Cualquiera puede preguntarse para qué ambos cómicos quieren ser propietarios de una fortaleza medieval. En la diversidad de negocios en los que invierten cuantos millones ganan en el mundo del espectáculo, han decidido que el castillo, una vez restaurado, puede proporcionarles unos buenos dividendos de productoras interesadas en rodar allí películas o spots televisivos.

El castillo de Pedraza es del siglo XIII, tiene seiscientos ochenta y tres metros habitables, nueve habitaciones, jardines, piscina y, para que no falte nada, también una mazmorra. En 1925 pasó a manos del acreditado pintor vasco Ignacio Zuloaga, que lo convirtió en residencia y estudio. Muerto el artista, sus herederos lo rehabilitaron como museo, luego lo pusieron a la venta por cinco millones de euros, y Santiago Segura, José Mota y un socio se hicieron los nuevos propietarios para dar rienda suelta también a eventos culturales y turísticos. La villa acoge los fines de semana a centenares de visitantes.

Pedraza es un bonito pueblo situado en la provincia de Segovia, a una hora y pico de distancia desde la capital. La gastronomía es un aliciente también para degustar cochinillo o cordero. Samantha Vallejo-Nájera regenta allí un restaurante y casa de huéspedes.

Las fortunas de Santiago Segura y José Mota

Ya se han mencionado los millones a los que se ha hecho acreedor el carabanchelero Santiago Segura, de familia modesta, que gracias a su talento ha ganado dinero a espuertas. No le darán nunca un Goya, lo que a él no le quita el sueño. Sus negocios están agrupados en el AE William Holding, nombre que parece inspirado por aquel excelente galán William Holden. Donde se inscriben sus productoras Amiguetes Entertainment y Producciones Skolnick.

Entre negocios de cine y espectáculos teatrales, Segura ha diversificado sus inversiones en inmobiliarias y también como partícipe en la explotación del Teatro CaixaBank Príncipe Pío, de Madrid, y el Teatro Pavón, en las inmediaciones del Rastro. Un 49 % de capital lo convierte en socio de Bowfinger International Pictures. No es ajeno a inversiones en empresas tecnológicas.

De haber vivido su infancia y adolescencia en el popular barrio madrileño de Carabanchel Alto, ahora disfruta en un piso que supera los doscientos metros cuadrados en la zona de Conde Duque, cuyo valor supera el millón de euros.

José Mota es uno de los cómicos mejor pagados. Cuando era componente del dúo Cruz y Raya con Juan Muñoz, entre 1989 y 2007, comenzó a ir amasando poco a poco un patrimonio que ya, desde que rompió con este y continuó su carrera en solitario, le permitió ser millonario, comprando un chalé en una zona privilegiada, del que pasó a vivir con su familia en otro de mil metros cuadrados en Mirasierra, al norte de Madrid.

En los últimos años su caché por programa en televisión era de 25.000 euros, que probablemente haya superado. Factura con su compañía Producciones Nueva Línea SL el costo de sus actuaciones de cara al público, sus espectáculos con otros artistas, los programas en televisión, sus campañas publicitarias con un par de marcas de jamones y embutidos y así, entre negocios de pisos y hostelería. Con Santiago Segura hizo buenas migas desde que se asociaron para montar algunas producciones escénicas. Tanto juntos como separados están forrados, dicho sea con el pareado.