El superdotado Matt Damon y su flechazo con una camarera argentina en Miami

El amor, harto sabido es, puede encontrarse en cualquier parte y en el lugar más inesperado en muchas ocasiones. Le ocurrió al popular actor norteamericano Matt Damon cuando estaba rodando en Miami la película Pegado a ti con Eva Mendes. En un descanso del rodaje, Matt fue asaltado por un grupo de admiradoras reclamándole un selfie o un autógrafo. No es que el actor quisiera desairarlas, pero estaba algo cansado y, buscando lugar donde esconderse, fue a un bar al que iban compañeros suyos de las películas. Fue atendido en el momento por una guapa morena camarera, con la que entró en amena conversación. Volvió allí otros días, hasta que Matt le pidió salir a cenar, cuando el trabajo de ambos lo permitiera. Le costó convencerla pues ella, llamada Luciana Bozán Barroso, que desde un primer momento había identificado al actor, se resistió cuanto pudo a la invitación que le hacía para salir juntos. Hasta que ella sucumbió, comenzaron a conocerse para, al final, preparar su boda íntima en Nueva York. Se casaron en 2005, tuvieron tres hijas, aportando Luciana otra de un anterior matrimonio que, en calidad de testigo, asistió al enlace. Desde entonces forman una de las parejas más sólidas de Hollywood.

Matthew Paige Damon, actor, guionista y productor, tiene cincuenta y cinco años y es natural de Cambridge, en el estado norteamericano de Massachusetts. Hijo de un corredor de Bolsa y una profesora de educación infantil que se divorciaron cuando él contaba sólo dos años. Esa misma circunstancia familiar le ocurrió asimismo a su futura esposa, ya que fue criada en Argentina, donde nació, por una de sus abuelas ante la ausencia de sus padres en el hogar. Queda dicho que Luciana Bozán pasó por el mismo trance del divorcio; tras romper con su marido se fue a Miami con su pequeña. Y ya hemos contado cómo entabló amistad al poco tiempo con Matt Damon, entonces con treinta y tres años, que acababa de estrenar El caso Bourne. Con anterioridad a ese tiempo, mantuvo relaciones sentimentales, entre otras, con dos actrices conocidas, sobre todo Winona Ryder y Minnie Driver.

Matt Damon se distingue en el universo artístico de Hollywood por poseer un alto cociente intelectual de 160 puntos, lo que lo convirtió desde temprana edad en un superdotado que con esa cifra se acerca a genios como Albert Einstein y Stephen Hawking. No por ello es un tipo que presuma, como tanto pedante y divo que abunda, sobre todo en su profesión, a la que llegó tras estudiar literatura inglesa en la Universidad de Harvard y luego arte dramático.

En sus primeros escarceos para ser actor profesional tuvo como amigo a quien posteriormente también destacó en la pantalla, amén de por sus correrías amorosas: Ben Affleck. Tal era su amistad que les dio por abrir una cuenta bancaria de las llamadas indistintas, a nombre de ambos, con los escasos ahorros que tenían y con una contraseña: Rive. Han transcurrido los años y continúan siendo amigos del alma. Lo de su cuenta en el banco creemos que ya se canceló. Juntos escribieron el guion de El indomable Will Hunting, que les deparó un Óscar.

Fundamentalmente Matt Damon, aparte de escribir y producir algunas películas, ha sido protagonista o interviniente en importantes títulos. Dos de ellos, a finales de los años 90, fueron Salvar al soldado Ryan (¿no hubiera sido más correcto en castellano el uso del imperativo «salvad»?) y El talento de míster Ripley, que era una nueva versión de A pleno sol, aquella estupenda cinta donde Alain Delon y Romy Schneider vivían su romance ante y fuera de las cámaras con un tercero en discordia, el examante de Sara Montiel Maurice Ronet.

Continuando el repaso a la filmografía de Matt Damon, hay otros títulos destacados: Infiltrados, Invictus, Marte y Avatar, esta última con cierto embrollo. James Cameron, el director, quería que Matt fuera el protagonista, le ofrecía ese papel y el diez por ciento si había ganancias. Pero no aceptó la oferta: prefería seguir con la trilogía de Jason Bourne. No obstante, por insistencia de Cameron, apareció en Avatar con un personaje de menos importancia y ya sin acceder a porcentaje alguno.

Transcurridas tres décadas desde que inició su carrera en el cine, Matt Damon mantiene una alta cotización. Sus películas últimas, fechadas este año, son La odisea y El botín. En el plano personal no puede ser más feliz. Define a su esposa así: «Ella tiene una luz especial». Por cierto, la pareja ha viajado a España en más de una ocasión, al País Vasco, donde residen unos amigos. Elsa Pataky y su esposo también comparten buena amistad con ellos.