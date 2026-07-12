Muere Hamad bin Khalifa, el emir que multiplicó por 20 la riqueza de Qatar y se casó con la fascinante Moza

La muerte de Hamad bin Khalifa Al Thani marca el final de una de las figuras más determinantes de la historia reciente de Qatar. A los 74 años, el emir emérito deja tras de sí un legado que transformó por completo el pequeño emirato, pero también una historia personal inseparable de la mujer que ha estado a su lado durante décadas: la jequesa Moza bint Nasser.

Mucho antes de que Qatar se convirtiera en una de las economías más prósperas del planeta, Hamad apostó por un modelo de desarrollo basado en el enorme potencial de sus recursos energéticos. Durante sus años al frente del país, la riqueza nacional experimentó un crecimiento extraordinario, impulsado por la expansión del gas natural licuado y por una estrategia que buscó invertir esos ingresos tanto dentro como fuera de sus fronteras.

Sin embargo, detrás de esa profunda transformación económica hubo también una imagen que terminó convirtiéndose en símbolo del país: la de Hamad bin Khalifa Al Thani junto a Moza bint Nasser. La jequesa no fue una figura relegada a un segundo plano. Con una intensa actividad pública, se convirtió en una de las mujeres más influyentes del mundo árabe, especialmente por su implicación en proyectos educativos, culturales y sociales.

Moza bint Naser al Misnad

La pareja proyectó una imagen poco habitual dentro de las monarquías del golfo. Mientras él lideraba la modernización económica de Qatar, ella contribuía a dar visibilidad internacional al emirato a través de iniciativas relacionadas con la educación y la innovación. Juntos impulsaron la llegada de prestigiosas universidades internacionales al país, convencidos de que el futuro no podía depender únicamente de los recursos naturales.

El matrimonio también fue protagonista de una nueva etapa para Doha, que pasó de ser una ciudad de dimensiones modestas a convertirse en un referente de arquitectura contemporánea, inversión y proyección internacional. Esa transformación ayudó a situar a Qatar en el mapa mundial mucho antes de la celebración del Mundial de Fútbol de 2022.

A nivel personal, Moza bint Nasser terminó convirtiéndose en un auténtico icono de estilo. Su elegancia, su presencia institucional y su papel en la vida pública hicieron que trascendiera la imagen tradicional de las consortes de la región. Cada aparición despertaba interés internacional y consolidó su posición como una de las mujeres más influyentes de la realeza árabe.

La trayectoria de Hamad bin Khalifa Al Thani también estuvo marcada por importantes decisiones políticas y diplomáticas que situaron a Qatar en el centro del escenario internacional. Durante su mandato promovió reformas institucionales, impulsó nuevas inversiones y fortaleció la presencia del país en los principales foros mundiales, aunque muchas de sus decisiones también generaron controversia en el complejo equilibrio geopolítico de Oriente Próximo.

En 2013 decidió ceder el trono a su hijo, el actual emir Tamim bin Hamad Al Thani, en una transición poco habitual en la región y que permitió dar continuidad al proyecto iniciado casi dos décadas antes.