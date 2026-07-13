El polémico arsenal de Jessica Goicoechea para pasear por Barcelona: "La seguridad es lo primero"

Jessica Goicoechea compartió en su perfil de TikTok un vídeo en el que muestra algunas compras de reciente adquisición para pasear por su Barcelona natal. La modelo y empresaria se alejó de su habitual contenido de moda y belleza para compartir con sus seguidores un unboxing no muy convencional.

"Cuatro sprays de pimienta. Un táser. Ahora ya puedo ir tranquila por Barcelona", reconoce. "Tristemente, mis nuevos esenciales para andar por Barcelona. Arrestada puede ser, pero no muerta o violada", añade en el vídeo en el que deja claro que su seguridad es lo primero y no dudará en utilizar la autodefensa en caso de que sea necesario.

La publicación le ha valido un buen número de críticas de usuarios que consideran "racista" su contenido, aunque ella no hace mención en ningún momento a ninguna nacionalidad. Por eso, ha decidido no ignorar los ataques y contestar: "Nadie habla de razas, sois vosotros mismos que os encanta utilizar esa palabra a la primera de cambio. A este paso un spray de pimienta no te va a ser suficiente para llevar en el bolso. Tiempo al tiempo".

Y añadió: "Aprovecho mis redes para dar visibilidad de lo que es la realidad. Y la realidad es que cada vez es un lugar más inseguro. Solo pido que haya leyes estrictas contra los que delinquen, sean de donde sean. ¿Tan descabellado os parece exigir más seguridad?".

A pesar de todo, aprovechó para dar 'me gusta' a algunos mensajes que le daban la razón: "Eres muy valiente diciendo la realidad en el contexto actual, donde todo el mundo que tiene oportunidad en redes calla por agradar y permanecer neutro".

También se pronunció sobre la polémica de Marina Rivers y su colaboración con la campaña de ropa Democracia creada por el Gobierno bajo el título de '50 años de España en libertad'. Cuando un seguidor le pregunta su opinión al respecto, contesta tajante: "No tiene ningún sentido, honestamente. Es una vergüenza". En este sentido, dio su aprobación a otro comentario: "Todo mi apoyo por ver que no te vendes a este Gobierno y hablas clarito. Los españoles de bien estamos contigo. Que aprendan La Rivers y Ester Expósito".