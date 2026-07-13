Inés García alcanza el millón el día del cumpleaños de Lamine Yamal

Inés García ha alcanzado la cifra de un millón de seguidores en su cuenta oficial de Instagram. La plataforma de la creadora de contenido andaluza registra este hito histórico para su marca personal este lunes 13 de julio de 2026, coincidiendo de forma exacta con el 19 cumpleaños de su pareja, el futbolista del Fútbol Club Barcelona Lamine Yamal.

El crecimiento exponencial de su comunidad digital se ha completado en pleno transcurso de la cita mundialista, donde el combinado nacional se encuentra concentrado a escasas horas de disputar la semifinal frente a Francia.

Un crecimiento exponencial al calor del Mundial

La trayectoria digital de la joven andaluza ha experimentado una transformación vertical en menos de tres meses. Inés García contaba con una base de 140.000 seguidores antes del inicio del campeonato del mundo. El interés público generado tras conocerse formalmente su romance con el delantero internacional el pasado mes de abril impulsó una primera oleada de suscripciones que situó su perfil en los 400.000 seguidores. Las últimas jornadas del torneo y su presencia recurrente en las gradas vestida de La Roja han terminado por catapultar la estadística hasta el millón de usuarios.

La influencer ha compartido en sus redes sociales una imagen de ella con su móvil al conocer la noticia para anunciar el aumento de seguidores.

La consolidación de su relevancia en las plataformas digitales se produce en una semana marcada por los gestos públicos entre la pareja. El pasado jueves 9 de julio, con motivo del 21 cumpleaños de la propia influencer, el futbolista le entregó un volumen personalizado con una portada rosa y las iniciales LAM ilustrado con las siluetas de ambos sobre un terreno de juego. La pieza incluía la dedicatoria manuscrita: "Me has hecho sentir una felicidad que no sabía que existía", un detalle que la sevillana calificó en sus redes como "el mejor regalo" de su vida.

Simbolismo deportivo en oro rosa y diamantes

El impacto mediático de la relación se incrementó de forma notable tras exhibirse los últimos detalles de joyería que el jugador ha regalado a la creadora de contenido durante la concentración de la Selección Española. La pieza principal consiste en un conjunto de dos collares confeccionados en oro rosa y diamantes cuyo valor de mercado se estima en aproximadamente 30.000 euros. La gargantilla incorpora varios dijes que recorren de manera cronológica los hitos profesionales del delantero.

El diseño de la orfebrería recoge de forma explícita el número 41, dorsal del debut oficial del canterano con el Fútbol Club Barcelona en el año 2023, seguido del número 27 con el que se asentó en el primer equipo durante la temporada 2024. La cadena muestra también el número 19, la cifra que portaba cuando se proclamó campeón de la Eurocopa 2024, y concluye con el número 10 que luce actualmente en la disciplina azulgrana. El diseño se remata con los dibujos de una corona, un corazón y la representación de dos manos entrelazadas que emulan la celebración habitual del ariete.

El broche de las iniciales y el foco en la semifinal

El conjunto de orfebrería exhibido por la sevillana en los palcos del campeonato se completa con un segundo colgante de diamantes que muestra las iniciales LY en letras mayúsculas. La presencia de Inés García en las gradas siguiendo la trayectoria del combinado nacional se ha convertido en uno de los principales focos de atención extradeportiva de un torneo donde España certificó su pase tras eliminar a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

La Selección Española afronta ahora la antesala de la final del torneo con el delantero barcelonista como una de las piezas angulares del esquema deportivo.

El crecimiento de los perfiles públicos de la influencer sevillana, vinculada a la agencia de representación @inmanagement, se ha monitorizado de forma paralela al avance de la competición sobre el césped, donde el jugador celebra su aniversario natal justo el día previo al cruce definitivo por una plaza en la final ante el conjunto francés.