La boda de Nieves Álvarez contada por uno de los invitados: el colaborador de la Crónica Rosa Tico Chao

El colaborador de la Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico, Tico Chao, nos trae este lunes en exclusiva algunos extraordinarios detalles de la boda de la modelo Nieves Álvarez y el empresario Bill Saad en París, un enlace íntimo celebrado bajo el rito ortodoxo que adelantó la semana pasada la revista ¡Hola!. La pareja se casó un mes antes ante notario en Madrid para que su matrimonio fuera legal en España y, tal y como recordó Isabel González, la misma revista publicó el pasado 8 de junio unas imágenes de ambos paseando de la mano por Madrid, vestidos de blanco, sin que se supiera que acababan de convertirse en marido y mujer.

La fiesta previa a la boda celebrada el viernes fue un cóctel-cena que se celebró en la sala destinada a la alta costura del Hotel Plaza Athénée a la que solamente asistieron los amigos íntimos de la pareja. Entre los invitados, el núcleo fuerte de la pareja. Por parte del novio, personas cercanas de Líbano y París, mientras que por parte de la novia, sus íntimos de Madrid, aunque no demasiados rostros conocidos, solo la modelo Laura Ponte, la cantante Marta Sánchez o la pintora Isabel Valdecasas.

En cuanto a la boda del sábado, en palabras del propio Tico, "nada tuvo que envidiar a las películas románticas de Hollywood", empezando por el impresionante escenario: el Château De Ferrières, un castillo a 45 km de París que la acaudalada familia Rothschild mandó construir en el siglo XIX. Tal y como recordó Federico Jiménez Losantos, se trata del lugar en el que se celebró en los años 70 la famosa fiesta de máscaras que inspiró la película Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick.

El propio Bill preparó una puesta en escena para la cena a modo de sorpresa, por lo que "la noche fue de todo menos aburrida". De hecho, en el menú de mesa había escrita una frase de la baronesa María Elena de Rothschild: "El aburrimiento es el único pecado imperdonable". La ceremonia y bendición fue oficiada por el capellán de la Iglesia de la Madeleine, que es libanés como el novio y que posteriormente cantó temas de Luciano Pavarotti acompañado por otros tenores.

Para este momento tan especial, Nieves lució un impresionante vestido blanco de volantes diseñado por su gran amigo Stéphane Rolland, que además fue testigo en la boda ortodoxa. Los zapatos de 12 cm de tacón estaban hechos a medida y diseñados por Roger Vivier. Para la fiesta posterior se cambió y utilizó otro vestido que le había regalado la casa de modas Yves Saint Laurent, expresamente diseñado para ella e inspirado en otro que Nieves llevó en un desfile hace años. En cuanto al calzado, en esta ocasión, unos tacones de Aquazzura. Entre las joyas destacaban unos anillos de novios de Bvlgari, firma de la que es imagen, en oro rosa.

La cena estuvo amenizada por un grupo musical en directo. "Entre plato y plato, había que levantarse a bailar. El que no tuviera sentido del ridículo, claro", bromeó el colaborador. El menú estaba compuesto por un risotto al azafrán con setas silvestres y lomo con puré de boniato. Aunque los novios no comen carne, se sirvió jamón en el cóctel y vino de marqués de Murrieta. No hubo tarta nupcial como tal, sino variedad de helados con una gran cascada de chocolate fundido.

"El ambiente era de felicidad, tremendo, porque eran solamente amigos, amigos", explicó sobre los alrededor de 200 invitados. ¿Habrá una nueva exclusiva en la revista ¡Hola! el próximo miércoles?