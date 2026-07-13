La Cristina Pedroche más tradicional: casi dos años rogándole a David Muñoz casarse por la Iglesia

Corría el año 2024 cuando una enamoradísima Cristina Pedroche confesó tras anunciar su segundo embarazo que quería casarse en una ceremonia religiosa con su marido, David Muñoz. "Me quiero casar por la Iglesia, pero ese se tiene que arrodillar", dijo en diciembre de aquel año en el plató de El Hormiguero mientras señalaba al chef, presente en aquella ocasión. "Marido, te quieres casar conmigo, ¿no?", preguntó, a lo que él contestó con rotundidad: "Yo sí a todo". "Que sí, que sí, que nos casamos. Ya veremos cuándo, a lo mejor el año que viene, que justo hacemos diez años de casados o algo así. O para hacer una fiesta. Ya veremos luego el tema del vestido, pero me quiero casar", añadió la presentadora.

Un año después, en 2025, no hubo boda, pero Pedroche volvió a insistir en su propósito para el año nuevo: casarse con su marido en un altar. "Ojalá haya boda. Sí, sí, por la Iglesia. Casada estoy, pero me gustaría que el pequeño andara", dijo sobre su hijo Isaí. El Hormiguero fue de nuevo el escenario en el que la pareja habló del tema. En plena promoción de sus roscones de Navidad, Muñoz hizo el gesto de arrodillarse: "¿Cuántas veces quieres que nos casemos? Si lo sé te hubiera traído un anillo. Pedroche, ¿te quieres casar conmigo?", preguntó, improvisando una pedida de mano envuelta en publicidad y utilizando la sorpresa que venía dentro del roscón

Han pasado casi dos años y parece que el chef todavía no da el paso de arrodillarse oficialmente, al menos eso confesó la estrella de las Campanadas en los Elle Gourmet Awards celebrados recientemente, donde le preguntaron por su matrimonio. "Porque ya estoy casada con él, que, si no, me casaría otra vez. Me quiero volver a casar por la Iglesia y quiero unas fotos bonitas, y no la foto esa que tenemos ahí en el vestidor con todos los vaqueros y todo eso. No, no, quiero una foto bonita y un vestido espectacular", aseguró, confirmando que todavía no tienen fecha ni nada similar porque, de nuevo, "quiero que se arrodille y anillo otra vez".

La pareja se casó en una ceremonia civil en 2015 y protagonizó una sonada portada en ¡Hola!, una revista acostumbrada a enseñar las bodas más impresionantes de los famosos. Las cinco páginas que le dedicó la publicación mostraban imágenes de la boda en el recién estrenado piso de 70 metros cuadrados que la pareja adquirió en el madrileño barrio de Vallecas, de donde es originaria Pedroche, y que cambiaron por una lujosa mansión en la urbanización de La Finca, en Pozuelo de Alarcón.

La "romántica" estancia elegida fue el vestidor: luz tenue con la persiana echada y cortinas blancas semitransparentes, perchero con abrigos colgando, zapatillas en el suelo y una botella para brindar y celebrar la unión de su amor, sin que faltara la mención al Rayo Vallecano con la presencia de una bufanda. La pareja se dio el 'sí, quiero' intercambiando anillos de oro negro, ante notario y con la única presencia de cuatro invitados: sus respectivos padres. Ambos lucían vaqueros, camiseta y zapatillas, tal y como ella prometió en su día que haría.

Tras la boda, los novios eligieron StreetXo para celebrar, el famoso restaurante que regenta David Muñoz en Madrid. La pareja cerró al público la sede de la calle Padre Damián para agasajar a sus familiares y amigos con una fiesta que se prolongó prácticamente durante toda la jornada.

El despertar espiritual de Cristina Pedroche llegó con la maternidad. "Yo estaba súper embarazada en el salón de casa con mis meditaciones y de repente pensé: 'Ay Dios mío, si me ayudas a que todo esto salga bien, voy a bautizar a la niña'. Lo pensé sin más. Salió todo muy bien y dije: 'La voy a bautizar'. Es como que siento que yo sola no puedo protegerla, y necesito que alguien me ayude a que ella esté bien", confesó la presentadora.