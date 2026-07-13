La peluca de Lola Índigo sale volando en plena actuación en Ibiza y el momento arrasa en redes

Durante su actuación en la Bresh de Ibiza este pasado fin de semana, Lola Índigo perdió la peluca cuando bailaba sobre el escenario. El momento, que quedó grabado por los asistentes y que la propia cantante también compartió después en sus redes sociales, no tardó en hacerse viral.

Tal y como se aprecia en las imágenes, la cantante estaba cantando y moviendo la cabeza con fuerza cuando la peluca salió despedida. Fue entonces cuando Lola, lejos de avergonzarse, la recogió del suelo, la levantó para enseñársela al público y continuó en el escenario riéndose de la situación.

En los vídeos también se ve cómo se acerca a la parte trasera del escenario, donde estaban varios amigos suyos, entre ellos algunos influencers. Allí continúa riéndose mientras sostiene la peluca en alto, la gira y baila con ella en la mano.

El momento generó las burlas de algunos usuarios. "Me hace gracia que la gente por aquí piense que usa pelucas porque está calva cuando las usa para no estropearse el pelo. Cuando se enteren de que media industria musical las usa van a flipar. Aquí tenéis su pelo real para que la volváis a llamar calva", contestaba un usuario en X.

Otros, incluso, pusieron en duda el trabajo del peluquero de la cantante. "Esta mañana leí un par de bromas de 'el peluquero despedido' no sé qué en relación al peluca-gate de Lola Índigo y ahora me estoy meando de risa porque ha subido Xuso Jones un vídeo del momento y, efectivamente, Lola va directa donde Cristo (aka su peluquero y amigo)", respondía una persona en la mencionada red social.

Además de la reacción in situ, la cantante más tarde volvía a compartir el vídeo en sus propias historias de Instagram. En él se ve, de hecho, como Lola se acerca a su peluquero y le abraza mientras es coreada por los allí presentes.