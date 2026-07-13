Moza bint Nasser, con el corazón destrozado tras la muerte de su marido, el emir de Qatar

Qatar ha decretado un periodo de luto oficial tras confirmarse el fallecimiento de Hamad bin Khalifa Al Thani, quien fuera el máximo mandatario del país y padre del actual monarca. El deceso se produjo a los 74 años de edad, una noticia de gran calado institucional que ha conmocionado a la nación del golfo Pérsico y que fue comunicada a primera hora a través de los canales oficiales. El órgano soberano del país, el Amiri Diwan, emitió un comunicado en el que informaba a todos sus ciudadanos de la pérdida: "Lamentamos el fallecimiento del gran líder de la nación, su alteza el padre emir jeque Hamad bin Khalifa Al Thani".

En la mencionada nota pública, las autoridades políticas y religiosas qataríes pidieron que "Dios tenga misericordia de él, de la gran alma que ha partido en esta nación y le conceda el perdón". Asimismo, el comunicado ensalzó la notable labor de gestión del antiguo monarca durante todo su mandato, rogando que "Dios lo recompense abundantemente por las grandes y perdurables obras que realizó por su nación y el mundo árabe e islámico, y que nos conceda a todos paciencia y consuelo".

Por su parte, la viuda del exmandatario, la influyente Moza bint Nasser, ha querido rendir su propio tributo personal a través de sus perfiles públicos. La jequesa, conocida a nivel internacional por su destacado papel en la diplomacia y considerada como uno de los grandes referentes de la elegancia en el mundo árabe junto a personalidades como Rania de Jordania, compartió este lunes un sentido mensaje de despedida dedicado al que fue su marido durante prácticamente medio siglo, acompañando sus palabras con una sobria fotografía en blanco y negro de ambos.

"Me embarga la más profunda tristeza y el más intenso dolor por el fallecimiento del histórico líder de Qatar, su alteza el emir padre. Que Dios le tenga en su misericordia y le conceda la paz eterna", expresó Moza bint Nasser en su emotivo escrito. En su declaración, subrayó la importancia de la figura de su marido, al que definió sin ambages como "el artífice del Qatar moderno y el forjador de sus mayores logros". La viuda concluyó su texto de forma solemne reconociendo tener "el corazón destrozado" ante esta irreparable pérdida.

Hamad bin Khalifa Al Thani ostentó el poder absoluto en el país árabe durante 18 años, un periodo prolongado en el que impulsó decididamente el desarrollo económico y la modernización de las infraestructuras nacionales gracias a los hidrocarburos. Finalmente cedió el trono a su hijo, el emir Tamim bin Hamad Al Thani, en un relevo generacional pacífico. Los restos mortales del dirigente han sido trasladados a la gran mezquita Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, ubicada en la capital, Doha, donde se están llevando a cabo las pompas fúnebres rodeadas de un amplio dispositivo institucional para brindarle el último adiós.