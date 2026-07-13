Muere Felisa Espinosa, alma y matriarca de las bodegas Emilio Moro, a los 92 años

Una semana después del trágico fallecimiento de Iván Sanz Cid, director de la bodega Dehesa de los Canónigos en un accidente de tráfico junto a su mujer y sus dos hijos mayores, el mundo del vino vuelve a vestirse de luto con la muerte de la matriarca de Bodegas Emilio Moro, uno de los emblemas vinícolas de Ribera del Duero, Felisa Espinosa, este fin de semana a los 92 años.

Siempre en un discreto segundo plano, era una de las figuras clave que, con su trabajo y apoyo fundamental primero a su marido, Emilio Moro, y posteriormente a sus hijos Javier y José Moro —presidentes respectivamente de Bodegas Emilio Moro y de Cepa 21— han convertido sus vinos en unos de los más apreciados y prestigiosos de nuestro país.

Ha sido precisamente la empresa a la que dedicó su vida la que ha informado de su fallecimiento con un emotivo texto publicado en sus redes sociales: "Hoy el cielo brilla más fuerte que nunca. Pensamos que brilla así porque ya descansas en paz y allí arriba, donde siempre pusiste tanta fe, Emilio habrá salido a recibirte. Y aunque aquí nos queda un silencio enorme, nos consuela imaginaros juntos de nuevo", comienza el texto, definiendo a su matriarca como una mujer "inmensa y familiar hasta lo más profundo, de carácter castellano, firme, directo, auténtico y lleno de verdad".

"Cuánto nos hemos reído contigo, Feli. Con tus gestos, tus expresiones y esa manera tan tuya de decir las cosas sin rodeos. Quien se sentaba a tu lado entendía enseguida que estaba delante de alguien especial. La familia fue siempre lo más importante para ti. Siempre pendiente de todos. Incluso cuando las fuerzas empezaban a fallar, seguías cuidándonos a tu manera. Escucharle era volver a nuestros orígenes, a Pesquera de Duero, al viñedo, a la bodega, al esfuerzo y a la familia. Fuiste una mujer trabajadora, valiente y generosa. Viviste la bodega como nadie. Querías saber cómo iban las cosas y si nuestros vinos gustaban. Disfrutabas compartiendo recuerdos con todos los que formamos Bodegas Emilio Moro", añade.

Como no podía ser de otra manera, han rememorado "aquel día en que sacamos un vino con tu nombre. Con esa mezcla de emoción y carácter nos dijiste: 'Ya era hora de que os acordarais de vuestra madre'. Esa frase nos hizo reír entonces y hoy resume perfectamente quién eras". "Por eso La Felisa nunca ha sido solo un vino. Es un homenaje a tu historia y, desde hoy, también la forma de seguir llevándote con nosotros por todo el mundo", continúa.

"En tus últimos días nos pediste que nos quedáramos con tus virtudes. Y eso haremos. Con tu fe. Con tu fuerza. Con tu amor por la familia. Con tus historias, tus risas y tu forma de cuidar. Gracias por querernos tanto. Por enseñarnos tanto. Por recordarnos que lo importante empieza en casa, que las raíces se respetan, que el trabajo dignifica y que una familia se cuida cada día. Descansa en paz, la mejor abuelita del mundo", concluyen este homenaje público al alma de Bodegas Moro aquellos que tuvieron la suerte de conocerla.

También su hijo José Moro, fundador y presidente de Cepa 21, ha querido dar su último adiós a su madre con un precioso mensaje que ha compartido en su cuenta de Instagram: "Hoy más que nunca recuerdo esos momentos que pasamos en el hospital, hablando de muchas cosas que solo tú y yo sabemos. No tengo más que palabras de agradecimiento para una madre que lo ha dado todo por sus hijos y ha sido una luchadora desde el día que salimos de su seno. Una mujer sacrificada, comprometida y que ha velado por mantener a la familia unida. Hoy agradezco a la vida por haberme dado una madre como tú. Estoy seguro de que Emilio va a salir a recibirte en el cielo como te mereces, y vas a estar feliz junto a él de nuevo. Te llevo cada día en mi corazón como la gran madre que siempre has sido y serás".