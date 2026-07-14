Buscan a un bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro desaparecido desde hace dos días

El mundo de la música y el baile se encuentra en estado de alerta tras confirmarse una preocupante noticia: la desaparición de Michael-Anthony Leones Espino, de 28 años y conocido artísticamente como Mykee. Este inesperado suceso ha vuelto a vincular de forma indirecta los nombres de Rosalía y Rauw Alejandro tres años después de su ruptura, debido a la estrecha relación laboral que el bailarín mantuvo con ambos en el pasado.

A Mykee se le perdió la pista el pasado domingo 12 de julio poco después del mediodía en el suroeste del condado de Miami-Dade. Según los últimos reportes, fue visto y fotografiado caminando por la calle 14200 de Southwest 161st Court. En el momento de su desaparición, vestía una camiseta de manga corta con estampado de camuflaje verde, pantalones negros, calcetines altos de color blanco y calzado tipo Crocs negro. La Oficina de Víctimas Especiales del Sheriff de Miami-Dade, que ya ha tomado las riendas del caso, ha hecho un llamamiento ciudadano describiendo al joven como un varón de 1,70 metros de estatura, complexión delgada, tez morena, pelo negro y ojos marrones.

Las autoridades estadounidenses han habilitado diversas líneas telefónicas y un correo electrónico para que cualquier persona que pueda aportar alguna pista se ponga en contacto con el agente A. Madrigal, principal encargado de la investigación. Paralelamente, el entorno más cercano del bailarín ha comenzado a difundir de manera urgente carteles de búsqueda en la zona y en plataformas digitales, los cuales incluyen fotografías recientes de Mykee y teléfonos de contacto, asegurando estar profundamente preocupado por su seguridad e integridad física.

Para los seguidores de la música urbana y el pop internacional, el rostro de Michael-Anthony, un estadounidense de raíces filipinas, es sumamente familiar. En 2022 formó parte del selecto equipo de los ocho motopapis que acompañaron a Rosalía en su histórico Motomami World Tour, y dos años antes ya había bailado junto a ella en el mediático desfile Savage X Fenty Show Vol. 2 organizado por Rihanna. Su vinculación con Rauw Alejandro es aún más extensa; comenzó en 2018 participando en el videoclip de Detective y continuó como parte del cuerpo de baile en sus grandes giras mundiales: Vice Versa, Saturno y Cosa Nuestra Tour. Además, Mykee ha forjado una brillante carrera compartiendo escenario con figuras de la talla de The Weeknd, Daddy Yankee, Tainy y Chesca.

El impacto de la noticia ha provocado una movilización masiva y espontánea en las redes sociales, donde el joven comparte su trabajo bajo el usuario @MykeeMoves. Los clubes de fans tanto de Rosalía como de Rauw Alejandro, aparcando cualquier diferencia, se han unido a decenas de profesionales de la industria de la danza para difundir su imagen a nivel global. "Es el tipo de noticias que nunca nos gustaría compartir, pero hoy necesitamos vuestra ayuda. Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser importante", compartían con evidente preocupación las cuentas de apoyo, esperando que la difusión masiva ayude a traer al bailarín de vuelta a casa sano y salvo.