Mar Saura: "El paso de los años te da más paz"

Un año más, Mar Saura asistió a la entrega de premios que organiza la revista Elle Gourmet, en los jardines de la Embajada de Italia. "Estoy muy bien afortunadamente, no paro de trabajar, y como me gusta lo que hago, tengo la suerte de que lo disfruto mucho. Llevo tiempo detrás de las cámaras, produciendo sin parar y no descarto volver a ponerme delante, pero me tiene que llegar un buen proyecto. Sigo viviendo a caballo entre Madrid y Méjico, porque el 99% de mi trabajo está allí. A raíz de ir cumpliendo años, tienes más paciencia, y todo te lo tomas con más tranquilidad, estás más feliz porque se disfruta más de las pequeñas cosas", declaró.

"El hecho de cumplir años no resta, sino todo lo contrario, suma. No volvería hacia atrás, estoy muy satisfecha con lo que he vivido. Tengo un matrimonio que funciona muy bien, y eso es porque los dos tenemos muchas ganas, tener un proyecto en común, entenderte, respetarte, pero sobre todo el tener a una persona a tu lado, que te entienda, y recibir todo su apoyo, y sobre todo que te siga gustando, si no es imposible". Así lo explicó.

Mar Saura y Carlos Pérez Gimeno

A Mar se le cambia la cara cuando se le pregunta por sus hijos. "Creciendo sin parar, mi hija tiene 20, y el niño 12, disfruto mucho de ellos, hay una cierta diferencia de edad, y es bueno vivirlo. La adolescencia todavía no le ha llegado, es súper deportista, le encanta el golf, tenis, fútbol, y la niña estudiando mucho, es muy buena estudiante", aseguró.

Aparte de su faceta como directora, productora y demás, sigue con su línea de cosmética Ocean by Mar Saura. "Estoy encantada porque ya llevamos siete años, y no es fácil, hemos conseguido hacer un producto súper top a un precio muy asequible, y te aseguro que todo el que lo prueba, repite y eso es muy satisfactorio. Ahora ya pensando en el verano, que como cada año vamos a Ibiza, y con ganas de descansar, disfrutar de la familia, todo muy sencillo".