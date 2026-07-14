¿Cuánto van a tardar en casarse Lamine Yamal e Inés García?

La novia de Kiko Rivera ha cumplido 39 años y lo ha celebrado con su novia Lola en una especie de parque de animales sin dar muchos detalles a sus seguidores. Su relación parece ir viento en popa y el hijo de Isabel Pantoja le ha regalado una Vespa por su cumpleaños.

"Hoy hemos disfrutado de un día precioso, rodeados de algunas de las cosas que más te gustan en el mundo: los animales. Y además has tenido tu merecido regalazo, esa Vespa que tanta ilusión te hacía. Aunque si te soy sincero, el mejor regalo me lo llevo yo cada día por tenerte a mi lado. Y ahora que este día se acaba, solo espero que este nuevo año te traiga todo lo bueno que mereces, que es muchísimo", escribió Paquirrín.

Esta actitud contrasta con la de Irene Rosales, que tal y como recordó Isabel González, "le estaba reclamando el coche de renting, que le metió en un lío en redes sociales".

María José Campanario vuelve a la televisión con otro reality, esta vez de la mano de TVE con el programa Hasta el Fin del Mundo. Hará pareja con Belinda Washington, a quien le ha dedicado unas bonitas palabras en redes sociales: "Es la mejor compañía con la que podría haber hecho esto. Estoy muy emocionada y con la esperanza de conocer, aunque sea un poquito, la cultura de cada país por el que pasemos y disfrutarlas todas y cada una de ellas".

Jesulín de Ubrique continúa con su paso por Tu Cara me Suena mientras Belén Esteban 'amenaza' con conceder una entrevista y "contarlo todo". "Hubo una época en la que era reina del belenazo pero eso pasó, pertenece a otra era. Era la época en la que Sálvame lideraba todas las audiencias y les acabaron echando porque no les veía nadie", apuntó Federico Jiménez Losantos.

Harry de Inglaterra visitó la tumba de su madre en Althorp House solo, sin la compañía de Meghan Markle, mientras ella se prepara para ser jurado de MasterChef Australia. También mantuvo un breve encuentro con su padre que casi tuvo tintes de recepción oficial.

Según la revista Hello!, los Sussex viajaron hasta Gloucestershire, donde está Highgrove House, para ser recibidos por Carlos III y la reina Camilla. Una visita que tuvo lugar el viernes por la mañana y supuso el reencuentro de Archie y Lilibet con su abuelo desde las celebraciones del Jubileo de Platino de la difunta Isabel II en junio de 2022.

No hay constancia gráfica del momento porque el mausoleo está en una finca privada en la que reside el hermano de la que fuera princesa de Gales. Althorp House ha sido el hogar de la familia Spencer durante cinco siglos, es donde la difunta Diana de Gales pasó parte de su infancia y donde se depositaron sus restos mortales. Lo hicieron así para evitar que la gente acudiese en masa a visitarla.

Y este martes la Selección Española se enfrenta a la francesa en las semifinales del Mundial. ¿Quiénes son los jugadores favoritos de la Crónica Rosa? Para el director de Es la Mañana y Paloma Barrientos, Marc Cucurella, aunque "el más guapo es Ferran Torres". Según un estudio de Personality Media, el más conocido es Lamine Yamal, que lidera la notoriedad con un 88% de conocimiento. Hablando en clave rosa, ¿cuánto van a tardar en casarse Lamine y su novia Inés García?