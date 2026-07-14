El controvertido consejo de Elsa Pataky a quienes no les gusta su trabajo: "¿Por qué no te liberas?"

Elsa Pataky ha repasado cómo fue el proceso de dejar España para instalarse en Australia junto a su marido, el actor Chris Hemsworth, una decisión que, reconoce, no estuvo exenta de dificultades. La actriz madrileña, que el próximo sábado cumplirá 50 años, ha compartido su experiencia en una entrevista concedida al diario australiano Daily Telegraph.

Durante la conversación, Pataky anima a quienes no se sienten satisfechos con su situación a dar un paso al frente y apostar por nuevos comienzos. "Muchas veces la gente está en un trabajo que no le gusta y lucha a diario, y yo les digo: '¿Por qué no te liberas?'. Y me responden: 'Por el dinero'. Pero ¿por qué no viajas a otro lugar o te das esa oportunidad? Les asusta lo que pueda pasar, pero hay que arriesgarse en la vida para descubrir cosas nuevas", reflexiona la actriz.

La intérprete también recuerda que su llegada a Australia supuso un importante reto personal. "Al principio me sentía muy sola a veces. Echaba de menos a mis amigos, a mi familia, mi cultura y mi estilo de vida, pero nunca he sido de las que se rinden, así que seguí esforzándome por mejorar mi inglés para poder trabajar en ese idioma", explica sobre aquella etapa de adaptación.

Además de hablar sobre su trayectoria y su experiencia viviendo en el extranjero, Pataky pone el foco en el bienestar emocional y defiende la importancia de prestar atención a la salud mental. "Es importantísima. Debería ser algo que todo el mundo hiciera en algún momento de su vida, porque se aprende muchísimo sobre uno mismo", afirma.

En la entrevista, la actriz también desvela que ha encontrado en la pintura una nueva vía para desconectar del ritmo diario. "Empecé con acuarelas; es un pasatiempo estupendo porque me ayuda a concentrarme y a relajarme. Todo el mundo debería intentar encontrar algo que le produzca ese efecto, sea lo que sea, algo que disfrute", concluye.

Las declaraciones de la actriz han generado un intenso debate en tertulias de televisión y redes sociales. Están los que opinan a que tiene derecho a hablar abiertamente de sus experiencias a pesar de la riqueza que acumula, y también los que recuerdan que existen casos de sueldos bajos, cargas familiares o ataduras económicas importantes como hipotecas que impiden liberarse tan fácilmente.