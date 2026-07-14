El encuentro de Tana Rivera y Roca Rey en su primer verano juntos

Cayetana Rivera y Andrés Roca Rey continúan consolidando su relación durante su primer verano juntos. Después de un viaje a Perú, donde la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo conoció a parte de la familia del torero, ambos han regresado a España para continuar con sus respectivas agendas, aunque aprovechan los descansos de la temporada taurina para compartir tiempo en pareja.

Desde que trascendió su relación hace cerca de cuatro meses, Cayetana Rivera ha acompañado al diestro peruano en varios de sus compromisos por distintas plazas de toros españolas. La joven ha estado presente en localidades como Alicante, Burgos o Estepona, donde ha seguido las actuaciones de Roca Rey desde el tendido.

Después de la grave cogida que sufrió el torero el pasado 23 de abril en la plaza de toros de La Maestranza de Sevilla, la joven se convirtió en uno de sus mayores apoyos.

Una comida en un restaurante de Madrid

Entre un espectáculo taurino y otro, la pareja también encuentra momentos para disfrutar de planes más tranquilos. Según ha podido comprobar Europa Press, ambos compartieron una comida en uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid.

Llegaron al establecimiento por separado y, tras permanecer varias horas en el interior degustando varios platos tradicionales, abandonaron el local juntos. Durante su salida evitaron realizar gestos de complicidad ante las cámaras y no hicieron declaraciones sobre sus planes para el verano.

Discreción ante las cámaras

Para la ocasión, Cayetana Rivera eligió un conjunto informal compuesto por un top marrón, pantalón de rayas verticales en tonos marrón y blanco, sandalias negras de plataforma y un bolso blanco. Por su parte, Andrés Roca Rey vistió pantalón gris, americana azul marino, chaleco negro y camisa blanca.

Aunque ambos mantuvieron la discreción durante su salida, Cayetana Rivera respondió brevemente a los medios cuando fue preguntada por su relación. Con una sonrisa, aseguró que todo marcha "muy bien, gracias".