El tenso cruce de indirectas entre Jessica Goicoechea y Sofía Surfers por el bikini más 'hot' del verano

Sofía Surfers ha hecho oficial un nuevo proyecto con el lanzamiento de Aolelim, su nueva y esperada firma de moda de baño, cuyo nombre rinde homenaje a su esencia con el término Aole que significa 'no' en hawaiano y 'lim' de límites. la influencer apostó por un lema atrevido y directo: "Hot swimsuits 4 hot girls".

La reacción de la competencia fue prácticamente inmediata. Tan solo unas horas después del anuncio, Jessica Goicoechea, subía una historia promocionando su consolidada marca, GOI, con un mensaje tajante que muchos han interpretado como una declaración de guerra comercial: "The real hot bikinis are GOI" (Los verdaderos bikinis hot son de GOI).

Y es que la modelo e influencer catalana tiene una marca de bikinis desde 2019 que se caracterizan por ser milimalistas y perfectos para tomar el sol pues se conocen como "micro bikinis" o bikinis XS, diseños muy sugerentes pensados para realzar la figura que usan patrones tipo tanga de hilo y aberturas que enseñan más piel que los bikinis tradicionales con el objetivo principal de hacer que las mujeres se sientan seguras, audaces e imparables al llevarlos.

Pero la polémica no queda ahí, la nueva firma de Sofía no solo comparte un estilo muy similar, sino que además presenta un eslogan y un diseño web que recuerdan inevitablemente a la marca de Goicoechea.

Ante el revuelo y las teorías de los fans, la propia Goicoechea quiso restar importancia al asunto (dejando un recado de paso) en un vídeo del periodista Javi Hoyos: "OMG. Es el eslogan de GOI desde hace 10 años. Quiero decir, no hay nada nuevo ni indirecta. Si la gente se ha dado por aludida, por algo será".

"Las chicas hot no compiten": La respuesta de Sofía Surfers

Sofía Surfers no se quedó callada y contraatacó sutilmente a través de sus historias de Instagram con varias publicaciones cargadas de intención.

Primero con una foto con la frase "Hot girls don't compete, they empower" (Las chicas hot no compiten, se apoyan). Después con un vídeo mostrando la avalancha de pedidos de su marca con la canción "Encantadora" de Yandel sonando de fondo "tú solo ignora".

Y por último, una imagen de paquetes de los pedidos con la con un tema de Myke Towers donde se escuchaba: "Me ven como competencia y yo no tengo competencia".

¿Plagio o simple coincidencia de plantilla?

Por si la guerra de eslóganes fuera poco, la polémica se trasladó a TikTok. Decenas de usuarios empezaron a comparar las webs de GOI y Aolelim, señalando sospechosas similitudes en la estructura, la disposición de las fotos e incluso en las cartas de bienvenida de las fundadoras.

El equipo de Sofía Surfers aclaró a Hoyos que el parecido se debe únicamente a que ambas marcas utilizan la misma plantilla prediseñada de la plataforma de comercio electrónico.

Esta explicación no pareció convencer al entorno de Goicoechea. De hecho, su pareja, Manu Moreno, avivó el fuego comentando públicamente en redes: "Jajajaja, lo de la web es criminal".

Sin embargo, pasadas una horas la web de Sofía ha vuelto a cambiar y tiene un diseño más sencillo aunque mantiene la esencia inicial.

Lola Lolita en las dos web

Por si la tensión entre las marcas fuera poca, el salseo definitivo se encuentra en la aparición de Lola Lolita en las dos webs. Lola aparece en las páginas web de ambas firmas luciendo, con total naturalidad, un bikini de GOI en una y uno de Aolelim en la otra.

La hermana de Sofía se ha convertido, sin quererlo, en el puente entre ambas marcas y es que en febrero compartió una imagen con el bikini de GOI y aparece en la propia web de la influencer para promocionar que sus diseños los visten caras tan conocidas como Eva Longoria, Tini Stoessel, Emilia Mernes, Nicki Nicole, Valentina Zenere, Nathy Peluso, Rubi Rose, Ester Expósito o Georgina Rodríguez.

Asimismo, para apoyar el emprendimiento de su hermana, Lolita aparece como modelo en uno de los diseños.