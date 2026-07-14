La herida abierta de 1998: por qué Victoria Beckham no sonríe en el Mundial

El Mundial de fútbol 2026 entra en su recta final con la celebración de las semifinales entre España y Francia este martes y Argentina e Inglaterra el miércoles. Las cuatro selecciones buscan una plaza en la final con los nervios a flor de piel y los aficionados lo saben bien. Prueba de ello fue la reacción del exfutbolista David Beckham durante el encuentro de cuartos que enfrentó a su selección natal contra Noruega y que se saldó con la victoria de los ingleses.

Los fotógrafos captaron al ex del Manchester United sufriendo durante el partido y celebrando como loco tras el pitido final junto a sus hijos Romeo, Cruz y Harper. Sin embargo, la imagen que más llamó la atención fue la de su mujer, Victoria Beckham, que permaneció impertérrita durante todo el partido a pesar de la montaña rusa de emociones.

No había emociones en el rostro de la diseñadora y, a diferencia del resto de la afición, se mantuvo sentada y se limitó a aplaudir a los jugadores y la victoria. Las bromas no se hicieron esperar, destacando el carácter frío de Victoria. "Quería dedicar un momento a destacar a la fan número uno de Inglaterra, Victoria, lady Beckham. ¡No hay nada como animar con todas tus fuerzas a Inglaterra desde casa y que, de repente, la realización enfoque a Victoria y veamos esa clásica sonrisa de la 'spice pija'! ¡Es tan contagiosa!", señaló la cómica Jenny Johnson.

People are often critical of Victoria Beckham but to see this outpouring of emotion here from her as England scores a goal shows her deep connection with both football and the team. pic.twitter.com/GH1o6vvJ9Q — RS Archer (@archer_rs) July 12, 2026

El propio David Beckham salió en defensa de su mujer en la publicación de Jenny Johnson con mucho sentido del humor. "Ella estaba celebrando por dentro, lo prometo. Sus reacciones fueron un poco más lentas que las mías", escribió. Lo cierto es que la cantante siempre ha apoyado a su marido en su carrera, pero su relación con el fútbol es de amor/odio, ya que ha reconocido que nunca le interesó especialmente y tampoco ayudaron los comentarios hirientes que ambos han recibido durante la carrera deportiva de Beckham.

En el documental Beckham de Netflix, el exfutbolista revela que sufrió una severa depresión y amenazas de muerte por su expulsión ante Argentina en el Mundial de 1998, sufriendo acoso diario por parte de varios aficionados ingleses, que incluyó cartas con balas y muñecos colgados con su nombre.

Horas antes del encuentro, Victoria le comunicó a su marido que iban a ser padres, pero la feliz noticia terminó convirtiéndose en una pesadilla tras una grave entrada a Simeone que dejó a los ingleses con 10. Beckham pasó de ser un ídolo nacional a un villano al que incluso culpó el seleccionador Glenn Hoddle. Aquellas declaraciones afectaron profundamente a Beckham, tal y como reconoce en su documental: "Cometí un error terrible. Todo el país me odiaba. Todos. Ojalá pudiera tomarme una pastilla para borrar algunos recuerdos".