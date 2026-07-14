Vanesa Martín y la actriz Julieta Grajales confirman su relación con un romántico viaje a Portugal

Vanesa Martín ha decidido romper su habitual discreción en lo que respecta a su vida privada para gritar su amor a los cuatro vientos. La prestigiosa cantante malagueña ha confirmado oficialmente su noviazgo con la reconocida actriz mexicana Julieta Grajales a través de un romántico intercambio de publicaciones en redes sociales.
La confirmación llega tras semanas de intensos rumores. Ha sido la propia intérprete mexicana quien ha dado el paso al compartir un emotivo vídeo en su perfil de Instagram que recopila los momentos más especiales de su reciente escapada juntas por tierras portuguesas.
Un beso de película
El vídeo compartido por Grajales muestra la enorme complicidad de la pareja mientras disfrutan de paseos en moto, cenas íntimas, momentos cotidianos y turismo por la bella localidad de Sintra. Ha sido precisamente allí, frente a un balcón del emblemático Palacio da Pena, donde se produce la imagen más esperada, un cariñoso beso en los labios que oficializa por completo su romance.
Junto a este recopilatorio de momentos felices, la actriz mexicana escribía romántica: "Hay magia en ciertas sonrisas… Extrañando la tuya, Vanesa Martín".
La respuesta de la artista española, fiel a la sensibilidad poética que la caracteriza, no se hizo esperar en la sección de comentarios: "Hay sonrisas en medio de la magia, recíproco", le contestó Vanesa junto al emoticono de un corazón, a lo que Julieta replicó con un rotundo "Te amo".
"Y yo! Que loca la vida y que bello vivir sin poner resistencia al río, dejando que todo fluya y lo inevitable se acomode. Ni tú lo imaginabas, ni yo… y allí nos vimos… Queriendo vivir sin más", respondía de nuevo Vanesa
¿Quién es Julieta Grajales?
La mujer que ha conquistado el corazón de Vanesa Martín es una conocida actriz mexicana de 40 años.
Con una sólida trayectoria en la televisión de su país, Julieta Grajales ha participado en producciones de gran éxito internacional como 'El Señor de los Cielos', 'La Bandida' o 'El Chema', además de haber formado parte de populares formatos de realitys como 'La Isla: Desafío Extremo'.