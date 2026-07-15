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Mundial de Fútbol 2026

El curioso encuentro de Ana Botín y Juan Roig con un youtuber o los campeones de 2010: los famosos que disfrutaron de la victoria de España

La Selección española vuelve a una final del Mundial 16 años después tras vencer a la Francia de Deschamps un 14 de julio. Nuestro país sigue soñando con la segunda estrella y en las gradas no faltaron apoyos.

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Juan Roig, presidente de Mercadona, y Ana Botín, presidenta del Banco Santander, protagonizaron un curioso encuentro con el youtuber estadounidense Speed, al que pidieron fotos. El joven no tenía ni idea de quiénes eran y Botín les presentó explicando: "Él es el Walmart de España y yo soy el JPMorgan de Europa". Incluso le propuso abrir una cuenta corriente en su marca estadounidense OpenBank.

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Los campeones del Mundial de Sudáfrica 2010 Iker Casillas, Sergio Ramos y Carles Puyol trayendo buenos recuerdos a nuestro país.

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Cesc Fábregas también se encontraba junto a sus excompañeros de Selección.

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David y Victoria Beckham disfrutaron de la semifinal entre España y Francia y este miércoles verán si Inglaterra también alcanza la final.

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Cruz, Harper y Romeo Beckham, en la grada junto a sus padres. La hermana pequeña mostró por sorpresa su apoyo a la Selección española con una curiosa sudadera con una interpretación del escudo de nuestro país.

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La familia de Lamine Yamal, incluido su hermano Keyne, que se ha convertido en toda una estrella.

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Javier Bardem, que desde que le acusaron de no ponerse la camiseta de España no se la ha vuelto a quitar.

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Timothée Chalamet mostró con orgullo sus raíces francesas durante la retransmisión pero no pudo ser.

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El exatleta y mejor velocista de la historia​​​​​​, Usain Bolt.

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