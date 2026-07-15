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Juan Roig, presidente de Mercadona, y Ana Botín, presidenta del Banco Santander, protagonizaron un curioso encuentro con el youtuber estadounidense Speed, al que pidieron fotos. El joven no tenía ni idea de quiénes eran y Botín les presentó explicando: "Él es el Walmart de España y yo soy el JPMorgan de Europa". Incluso le propuso abrir una cuenta corriente en su marca estadounidense OpenBank.