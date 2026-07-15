El curioso encuentro de Ana Botín y Juan Roig con un youtuber o los campeones de 2010: los famosos que disfrutaron de la victoria de España
La Selección española vuelve a una final del Mundial 16 años después tras vencer a la Francia de Deschamps un 14 de julio. Nuestro país sigue soñando con la segunda estrella y en las gradas no faltaron apoyos.
Juan Roig, presidente de Mercadona, y Ana Botín, presidenta del Banco Santander, protagonizaron un curioso encuentro con el youtuber estadounidense Speed, al que pidieron fotos. El joven no tenía ni idea de quiénes eran y Botín les presentó explicando: "Él es el Walmart de España y yo soy el JPMorgan de Europa". Incluso le propuso abrir una cuenta corriente en su marca estadounidense OpenBank.
Los campeones del Mundial de Sudáfrica 2010 Iker Casillas, Sergio Ramos y Carles Puyol trayendo buenos recuerdos a nuestro país.
Cesc Fábregas también se encontraba junto a sus excompañeros de Selección.
David y Victoria Beckham disfrutaron de la semifinal entre España y Francia y este miércoles verán si Inglaterra también alcanza la final.
Cruz, Harper y Romeo Beckham, en la grada junto a sus padres. La hermana pequeña mostró por sorpresa su apoyo a la Selección española con una curiosa sudadera con una interpretación del escudo de nuestro país.
La familia de Lamine Yamal, incluido su hermano Keyne, que se ha convertido en toda una estrella.
Javier Bardem, que desde que le acusaron de no ponerse la camiseta de España no se la ha vuelto a quitar.
Timothée Chalamet mostró con orgullo sus raíces francesas durante la retransmisión pero no pudo ser.
El exatleta y mejor velocista de la historia, Usain Bolt.