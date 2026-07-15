Carlos Alcaraz invita a su barco a su novia misteriosa (que no es Ana Mena)

La revista Semana se lleva la exclusiva de este miércoles con unas imágenes exclusivas en las que vemos a Carlos Alcaraz disfrutando del Mediterráneo con una joven rubia cuyo nombre todavía estamos intentando averiguar.

Nada menos que 22 fotos ilustran el reportaje, un seguimiento a la antigua usanza a lo largo de varios días u horas, porque vemos al tenista acariciándose en la hamaca, practicando deportes náuticos, lanzándose al agua e incluso cenando con varios amigos en una playa de acceso restringido.

Retirado de los circuitos desde el mes de abril y centrado en su recuperación física, vemos a Alcaraz a bordo de su yate, un hotel flotante valorado en diez millones de euros en el que ha disfrutado con su misteriosa acompañante. Una joven rubia muy atractiva que lleva un bikini de cortina en la parte superior y tipo tanga en la inferior y de la que no se sabe nada más.

Leemos en Semana que el deportista ha pasado una semana navegando por el Golfo de Nápoles y que ha parado en las islas Procida e Ischia, dos joyas volcánicas. Después zarparon hacia Capri, ya con su acompañante acoplada en el crucero. Fue en Positano donde aprovecharon para comer en una pequeña cala sobre una roca en una mesa iluminada por velas.

A la espera de que se desvele la identidad de la acompañante del tenista, solo podemos confirmar que no es Ana Mena, la última mujer con la que se le quiso relacionar.

Nieves Álvarez, protagonista de Hola el día de su boda

Aunque el grueso de los detalles de la boda de Nieves Álvarez y Bill Saad ya los contó Tico Chao en la Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico, este miércoles Hola amplía con la galería de imágenes del largo fin de semana de celebraciones en París.

La revista habla de "primicia", descartando la palabra "exclusiva", y publica en portada una imagen de la novia sola, porque ella es la importante. Elsa Pataky y pocas más han hecho lo mismo: salir solas. "No hubo móviles. Nada de pantallas interpuestas. Nada de transmitir la vida en lugar de vivirla...", leemos en la revista.

Nieves posa imponente como la mejor maniquí que es con un diseño de Stéphane Rolland, que también se encargó del vestido de la boda por el rito ortodoxo celebrado días antes. En la fiesta del día anterior había lucido un diseño de Redondo Brand elaborado con 400 metros de tafetán y organza de seda. El tercero, un Yves Saint Laurent.

Como detalle inédito, cuenta Hola que en la fiesta Marta Sánchez, vestida por Lorenzo Caprile, se arrancó a cantar para todos los asistentes una versión del I will survive.

Irene Rosales y Guillermo celebran 10 meses de amor

Mientras Kiko Rivera Paquirrín presume de regalarle a su novia Lola por su cumpleaños una moto Vespa valorada en 5.000 euros, Irene Rosales rehace su vida con Guillermo, el hombre al que conoció cuando le instaló en su casa el césped artificial.

La relación parece que va en serio y estos días celebran sus primeros diez meses juntos. Se han ido a la playa de El Palmar, en Vejer de la Frontera (Cádiz), y han huido de todo tipo de romanticismo porque se han llevado a los hijos de ambos y al perro, además de a los amigos. Semana publica el reportaje que demuestra que están felices y contentos.

Alejandra Rubio, a punto de caramelo

La hija de Terelu ocupa la portada de Diez Minutos luciendo barriga de embarazada. "Dulce espera junto a su hijo Carlo", leemos en el titular sobre unas fotos en las que vemos a Alejandra haciendo cucamonas a su hijo mayor, de año y medio.

Alejandra Rubio y Carlo Constanzia esperan una niña que nacerá después del verano. Mientras tanto se dedican a la vida contemplativa, ya que ella decidió dejar la televisión por un tiempo para centrarse en su embarazo.

Cóctel de noticias

Sofía de Borbón pronuncia su primer discurso. La hija pequeña de los reyes ocupa varias páginas de Hola con un titular que destaca el orgullo de su padre, Felipe VI, minutos después de escucharla. La joven cumplió con creces su cometido y después lo celebró con una sonrisa sincera que ha reflejado la revista en una de esas fotos que quedan para los coleccionistas.

Hola también se ha colado en parte de la boda de Patricia Cerezo, que contrajo matrimonio el pasado 10 de julio con Kiko Gámez en la finca madrileña La Gaivota. Los novios han permitido todo tipo de imágenes y no han concedido ninguna exclusiva, pero su amistad con la revista ha hecho que Hola tenga las mejores fotos y algunos momentos privados de la fiesta, en la que Nuria Roca o Nuria González, sus íntimas amigas, tuvieron un papel esencial.

Fran Rivera y Lourdes Montes celebran su duodécimo aniversario de boda en Wimbledon. Sorpresa en la grada del estadio británico: el torero y su mujer compartieron escenario con Nicole Kidman o la mismísima reina Camilla. Vestidos con ropas claras (Lourdes con un diseño blanco y rosa de manga abullonada y Fran con corbata y sin chaqueta), Hola ha captado a la pareja mientras se besan para conmemorar su amor. No hay más información al respecto.

Carmen Borrego empieza a disfrutar de las vacaciones. Semana retrata a la hermana de Terelu en la playa de Málaga, a la que viaja cada vez que tiene ocasión. Concretamente en Pedregalejo, paraje en el que ha estado con su marido entre pausa y pausa televisiva.

Noemí Salazar celebra el bautizo de su hijo por todo lo alto. Dani Carande firma el reportaje en Diez Minutos en el que vemos esta fantasía de celebración, en la que la madre y la hermana del homenajeado iban vestidas de novia y donde hasta las bolsas de patatas fritas tenían estampada la cara del niño.

Lola Índigo tiene pelazo. Aunque se ha hecho viral el vídeo en el que la peluca que lleva sale volando en plena actuación, vemos en un reportaje en Diez Minutos que la cantante tiene una buena melena. La artista se ha escapado a Ibiza con un grupo de amigos mientras su novio, IlloJuan, se prepara para competir en La Velada.