La revista italiana Chi pone cara a la novia de Carlos Alcaraz

El tenista español Carlos Alcaraz se ha convertido en el gran protagonista de las portadas de la prensa rosa de este verano. Alejado temporalmente de las pistas de tenis para ultimar la recuperación de una lesión en su muñeca derecha —lo que le ha obligado a perderse torneos tan importantes como Roland Garros y Wimbledon—, el murciano ha decidido refugiarse en las aguas del Mediterráneo italiano.

Allí, concretamente en la idílica Costa de Nápoles y enclaves de ensueño como las islas de Ischia, Procida y Capri, se le ha podido fotografiar en una actitud de lo más cariñosa y cómplice junto a una joven y atractiva mujer rubia, destapando lo que ya muchos consideran el romance del año.

Las imágenes publicadas por la revista italiana Chi muestran momentos llenos de intimidad y risas en alta mar y en ellas podemos ver la cara de la misteriosa joven.

Captura compartida por la revista Chi

La primicia de este destape veraniego la ha dado en España la revista Semana, que en su último número publica un amplio reportaje fotográfico con más de una veintena de instantáneas. Las cámaras han seguido el trayecto del tenista por el Golfo de Nápoles y la espectacular Costa Amalfitana. El escenario de este tierno idilio no es otro que el imponente y nuevo catamarán personalizado de Alcaraz, el modelo Sunreef Ultima 88, una vanguardista mansión flotante valorada en diez millones de euros que el deportista encargó recientemente al prestigioso astillero polaco Sunreef.

Diseñado con una suite principal, cuatro camarotes y un jacuzzi exterior, este yate de lujo ha servido como el oasis perfecto para que la pareja comparta risas, caricias y paseos en moto acuática lejos de la presión del circuito profesional. Aunque en un primer tramo de la travesía el tenista estuvo acompañado de amigos, fue al llegar a la emblemática isla de Capri donde se centró toda la atención en su acompañante rubia, con quien también se le ha visto cenando a la luz de las velas en Positano.

A pesar del gran revuelo generado y de la evidencia de los gestos cariñosos que confirman una relación que va más allá de la simple amistad, la identidad de esta atractiva joven sigue siendo el secreto mejor guardado del verano, ya que por el momento no ha trascendido su nombre ni su profesión. Lo que sí ha quedado firmemente descartado por las imágenes es que se trate de la cantante Ana Mena, con quien el tenista había sido relacionado por algunos rumores en los últimos meses.

Este nuevo romance se suma a la lista de idilios reales o supuestos que se le han atribuido al número uno del mundo debido a su enorme proyección internacional. El año pasado, las especulaciones se dispararon en torno a la espectacular modelo estadounidense Brooks Nader, después de que su propia hermana dejara caer que existía una relación muy cercana entre ambos tras su paso por el Abierto de Estados Unidos de 2025. Más recientemente, a principios de este año, los rumores apuntaron hacia la célebre DJ y productora coreana Peggy Gou, quien fue fotografiada apoyando de forma muy efusiva al murciano desde su propio palco durante el Abierto de Australia, desatando una oleada de comentarios en las redes sociales que ambos trataron de enfriar asegurando que solo compartían una bonita amistad nacida a través de un amigo común. Con este nuevo avistamiento en aguas italianas, queda claro que Carlos Alcaraz no solo se prepara para reinar de nuevo en las pistas, sino que también navega con paso firme en el terreno sentimental.