Trágico desenlace: encuentran sin vida al bailarín de Rosalía desaparecido hace dos días

El mundo de la música, el baile y el arte urbano se encuentra sumido en un profundo luto tras confirmarse el trágico desenlace de una búsqueda que había mantenido en vilo a miles de personas a nivel internacional. Michael-Anthony Leones Espino, el bailarín estadounidense de raíces filipinas de 28 años conocido artísticamente como Mykee Moves, ha sido hallado sin vida en Miami tras permanecer desaparecido durante dos días. La dolorosa noticia ha conmocionado especialmente a la industria del espectáculo, volviendo a entrelazar de forma indirecta las trayectorias de superestrellas como Rosalía y Rauw Alejandro, con quienes el joven artista había mantenido una estrecha y prolongada relación profesional a lo largo de su carrera.

La última vez que se tuvo constancia del paradero de Mykee fue el pasado domingo 12 de julio, poco después del mediodía, en el suroeste del condado de Miami-Dade. En ese momento, el bailarín fue fotografiado caminando por la calle 14.200 de Southwest 161st Court, vistiendo una camiseta de manga corta con estampado de camuflaje verde, pantalones negros, calcetines altos de color blanco y calzado tipo Crocs de color negro.

Tras dejar de dar señales de vida de forma repentina, su familia y su entorno más cercano no tardaron en alertar a las autoridades de que algo no iba bien. La Oficina de Víctimas Especiales del sheriff de Miami-Dade tomó de inmediato las riendas de la investigación bajo la dirección del agente A. Madrigal, emitiendo una alerta de búsqueda urgente en la que se advertía de que el joven, de 1,70 metros de estatura, complexión delgada y tez morena, podría necesitar atención especializada y urgente.

La voz de alarma desató una movilización masiva tanto en las calles de Miami como en las plataformas digitales. Decenas de profesionales de la danza, amigos y clubes de fans de Rosalía y Rauw Alejandro unieron fuerzas, aparcando cualquier diferencia, para difundir carteles de búsqueda bajo el lema de que cualquier pequeño dato podría ser vital para traerlo de vuelta a casa sano y salvo. Sin embargo, las esperanzas se truncaron abruptamente cuando las autoridades locales confirmaron el peor de los escenarios.

El cuerpo sin vida de Mykee fue localizado dos días después de su desaparición cerca de unas vías de tren en la zona de West End, al suroeste de Miami. Aunque no se han hecho públicas las circunstancias exactas que rodearon el suceso, la oficina del sheriff responsable del caso ha apuntado a que todos los indicios iniciales sugieren un "aparente suicidio".

Una carrera fulgurante

Para los seguidores de la música urbana global, el rostro de Mykee era sumamente familiar y querido. Con más de 80.000 seguidores en sus redes sociales bajo el usuario @MykeeMoves, el joven compartía de forma habitual el día a día de su profesión, desde complejas rutinas de baile y enérgicas coreografías hasta los entresijos de las grandes giras internacionales, logrando que muchos de sus contenidos se volvieran virales. Su brillante trayectoria profesional incluía hitos muy significativos. En el año 2022, formó parte del selecto y aclamado grupo de los ocho motopapis que acompañaron a Rosalía en su histórico Motomami World Tour, habiendo trabajado ya con la artista catalana en el año 2020 durante el mediático desfile Savage X Fenty Show Vol. 2 organizado por Rihanna.

No obstante, su vinculación más duradera y estrecha sobre los escenarios fue con Rauw Alejandro, una relación que comenzó en 2018 con su participación en el videoclip de la canción Detective y que se consolidó a lo largo de los años al formar parte del cuerpo de baile de sus giras mundiales más importantes: Vice Versa, Saturno y el Cosa Nuestra Tour. A este espectacular currículum se sumaban colaboraciones de primer nivel junto a figuras de la talla de The Weeknd, Daddy Yankee, Tainy y Chesca.

Sus compañeros lo recuerdan

El impacto de su prematura partida ha provocado una inmensa ola de condolencias y homenajes en el ámbito artístico. Rauw Alejandro recurrió a su perfil de Instagram para despedirse de su compañero y amigo con unas emotivas palabras en las que reflejó el dolor de la pérdida, recordando que habían compartido escenarios durante ocho años y describiendo como una bendición, un privilegio y un honor haber caminado a su lado en esta vida, asegurando que su luz y su sonrisa permanecerán siempre en su corazón. Del mismo modo, sus compañeros de profesión inundaron las redes con mensajes de incredulidad y tristeza ante la pérdida de un talento tan joven y con un futuro tan prometedor.

La despedida más desgarradora llegó por parte de su pareja, Tiffany Anne, quien se pronunció públicamente completamente rota por el dolor. En una emotiva carta compartida en sus redes sociales, describió a Mykee como su mejor amigo, su alma gemela y el amor de su vida, destacando su generosidad, su brillo y la inmensa bondad que siempre la dejaba asombrada. En sus palabras de despedida, Tiffany expresó el profundo vacío que deja su partida, asegurando que el bailarín le entregó un amor puro y que jamás pasará un solo día de su vida sin recordar al hombre que tanto amó. Con su fallecimiento, la comunidad de la danza despide no solo a un virtuoso de la coreografía, sino también a un compañero profundamente respetado y querido cuyo legado perdurará en la memoria de los escenarios que alguna vez iluminó con su talento.