Ana de Armas reaparece junto a un cantante venezolano y crecen los rumores de romance

Ana de Armas vuelve a situarse en el foco por su vida personal. Ahora, la actriz hispano-cubana ha sido relacionada con Beto Montenegro, cantante y compositor venezolano, tras ser vistos juntos en Madrid.

La información ha sido difundida por el periodista Javier Hoyos a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen en la que ambos aparecen disfrutando del concierto celebrado el pasado 12 de julio en el festival Noches del Botánico.

Según esta versión, la complicidad entre ambos habría despertado los rumores sobre una posible relación sentimental.

Un vínculo que habría comenzado hace meses

Además de ese encuentro, las mismas informaciones apuntan a que Ana de Armas y Beto Montenegro llevarían varios meses viéndose. Según publica Javier Hoyos, ambos habrían coincidido en distintas ocasiones en una de las cafeterías habituales de la actriz en Madrid, donde habrían mostrado una actitud cariñosa.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido estas informaciones.

Tras el final de su relación con Tom Cruise

Los rumores llegan meses después de la discreta ruptura entre Ana de Armas y Tom Cruise, con quien mantuvo una relación durante cerca de nueve meses. Aunque nunca hicieron oficial su noviazgo, ambos fueron fotografiados en varias ocasiones compartiendo planes juntos.

Entre esas imágenes figuraban una cena en Londres, un viaje a Estados Unidos en el avión privado del actor junto a los perros de la actriz y unas vacaciones en barco por la costa de Menorca.

Quién es Beto Montenegro

Beto Montenegro, de 37 años, es el vocalista y compositor de Rawayana, una banda venezolana que mezcla estilos como el pop, el rock y el reggae. En los últimos meses, el grupo ha ampliado su proyección internacional gracias al lanzamiento de su último trabajo, ¿Dónde es el after?.

El cantante era conocido principalmente en Venezuela, aunque la creciente popularidad de la banda ha impulsado su presencia fuera de su país y le ha permitido actuar en distintos festivales internacionales.