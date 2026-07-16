Misterio resuelto: esta es la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' que ha conquistado a Carlos Alcaraz
¿Quién es la misteriosa acompañante de Carlos Alcaraz en alta mar? Tras desatarse todos los rumores sobre el nuevo romance del tenista murciano, la identidad de la joven ha salido a la luz: se trata de Claudia Canals, una barcelonesa de 25 años con un pasado televisivo en La isla de las tentaciones y un sorprendente currículum internacional. Te descubrimos todos los secretos de la mujer del momento que ha conquistado el corazón del campeón.
El mundo del tenis y el de la prensa del corazón acaban de colisionar de la forma más inesperada. Las alarmas de romance se han encendido alrededor de Carlos Alcaraz tras ser captado disfrutando de unas lujosas vacaciones en aguas del Mediterráneo. Tras un aluvión de especulaciones en redes sociales, la identidad de la misteriosa joven que lo acompaña a bordo de un exclusivo yate finalmente ha salido a la luz.
La revelación no ha tardado en hacerse viral. Una conocida cuenta especializada en cotilleos del circuito, "Spill the tea tennis", ha sido la encargada de destapar el secreto, un bombazo del que rápidamente se han hecho eco perfiles en X. Según estas fuentes, la espectacular rubia que comparte risas y confidencias con el tenista murciano no es otra que Claudia Canals.
Para muchos espectadores, el rostro de Claudia resulta de lo más familiar. Esta barcelonesa de 25 años saltó a la fama tras irrumpir como una de las solteras dispuestas a tentar a los concursantes en la popular entrega de La isla de las tentaciones. En su debut televisivo se presentó como una joven comercial de Barcelona dispuesta a poner a prueba el amor y la fidelidad ajena, sin sospechar que su verdadera "prueba reina" mediática llegaría de la mano de la raqueta de Alcaraz.
Detrás de las cámaras de televisión y los posados en Instagram —donde acumula miles de seguidores compartiendo viajes, playas y momentos con amigas— se esconde un perfil profesional de lo más llamativo. Al indagar en su currículum, destaca su paso por la prestigiosa Universidad de Barcelona entre los años 2014 y 2018. Sin embargo, Claudia prefiere mantener el misterio, ya que en sus redes laborales no especifica qué carrera o estudios llegó a cursar allí.
Su andadura laboral comenzó muy lejos de los focos de la televisión española. En busca de nuevas experiencias, Claudia puso rumbo a Australia, donde vivió su primera gran aventura internacional. Allí se ganó la vida trabajando como recepcionista en el exclusivo Coral Sea Resort desde junio de 2019 hasta junio de 2020, una experiencia que sin duda curtió su soltura de cara al público.
A su vuelta a España, y tras pasar un año en búsqueda activa de empleo, la joven demostró que no se le caen los anillos por trabajar duro. En noviembre de 2021 comenzó a trabajar como comercial para una empresa de mallas electrosoldadas en Martorell.
En diciembre de 2023, Claudia decidió regresar al hemisferio sur con las ideas mucho más claras y un perfil multidisciplinar. Durante su segunda estancia en Australia, que duró hasta mediados de 2024, compaginó hasta tres trabajos a la vez: fue camarera en el conocido Ravesi's Hotel de Bondi Beach, ejerció de community manager para el club nocturno La Cueva SuperClub y trabajó creando contenido y organizando sesiones de fotos de moda para la firma Attitude Activewear.
El verdadero punto de inflexión en su carrera llegó tras un año de preparación en la sombra. En noviembre de 2025, capitalizando toda su experiencia en redes y marketing, Claudia decidió dar el paso definitivo y fundar CCStudio, su propia agencia de contenido estratégico. En apenas un año y medio de actividad, este proyecto le ha permitido consolidarse en el sector digital y gestionar su tiempo con total libertad.
El esfuerzo y el giro empresarial de Claudia parecen haber dado sus frutos, llevándola a codearse con la élite del deporte y a disfrutar de jornadas de desconexión en alta mar junto a uno de los solteros más cotizados del planeta. Aunque las malas lenguas y los rumores de internet intenten reducir su presencia en el yate a una simple especulación, lo cierto es que la química y la complicidad entre Claudia Canals y Carlos Alcaraz han dejado claro que su relación es la gran sorpresa del verano.