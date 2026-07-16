Misterio resuelto: esta es la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' que ha conquistado a Carlos Alcaraz

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Para muchos espectadores, el rostro de Claudia resulta de lo más familiar. Esta barcelonesa de 25 años saltó a la fama tras irrumpir como una de las solteras dispuestas a tentar a los concursantes en la popular entrega de La isla de las tentaciones. En su debut televisivo se presentó como una joven comercial de Barcelona dispuesta a poner a prueba el amor y la fidelidad ajena, sin sospechar que su verdadera "prueba reina" mediática llegaría de la mano de la raqueta de Alcaraz.