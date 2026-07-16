Bertín Osborne cancela su concierto en Madrid por secuelas de su enfermedad

El cantante Bertín Osborne ha sufrido un nuevo revés en su proceso de recuperación médica. Apenas unas semanas después de intentar retomar su agenda profesional, el artista se ha visto obligado a suspender de manera oficial la actuación musical que tenía prevista para este viernes 17 de julio en el castizo distrito de Chamberí. El evento se enmarcaba dentro de la programación de las conocidas fiestas de Nuestra Señora del Carmen.

La noticia ha sido confirmada a través de un comunicado emitido por la Junta Municipal de Chamberí, institución que ha justificado la cancelación del recital alegando estrictos "motivos de salud". Esta decisión se toma como medida de precaución ante las evidencias físicas de que el presentador aún no se encuentra en plenitud de facultades tras la grave infección pulmonar que padeció el pasado mes de mayo y que ya le obligó a paralizar su actividad pública en la primavera.

Las dudas sobre su verdadero estado físico comenzaron a surgir a principios de este mismo mes. El pasado 3 de julio, el artista intentó reaparecer ante su público en el aniversario del Bingo Las Vegas de la capital española, compartiendo cartel con el también cantante David Bustamante. A pesar de la expectación y de su evidente voluntad por agradar a los asistentes, el intérprete experimentó notorios problemas de entonación durante el espectáculo.

Durante aquella velada, los asistentes comprobaron que era incapaz de llegar a los tonos que exigen sus rancheras tradicionales. De hecho, en varias ocasiones tuvo que ceder el protagonismo y animar al público para que cantara por él, justificando desde el escenario que le faltaba el aire como consecuencia directa de la enfermedad respiratoria superada semanas atrás.

Para frenar las especulaciones tras el anuncio del distrito madrileño, el propio afectado ha decidido pronunciarse mediante un mensaje de voz enviado a su representante, Susana Uribarri, que ha sido difundido en el espacio televisivo Y Ahora Sonsoles. En la misiva sonora, el cantante ha querido aclarar su diagnóstico y tranquilizar a su entorno sobre un posible empeoramiento severo, detallando sus molestias físicas actuales.

"No he recaído de la neumonía, pero no estoy bien, todavía tengo secuelas y no puedo cantar. Todavía me falta el aire y tengo demasiadas flemas. La saturación de oxígeno no es buena", ha confesado con total franqueza. Asimismo, ha explicado que el equipo médico le ha prescrito nuevas pruebas clínicas para evaluar el alcance de estas secuelas.

Finalmente, el artista ha reconocido que no se encuentra "en condiciones" de subirse a un escenario para ofrecer el nivel de calidad al que tiene acostumbrados a sus seguidores. Sobre su reciente participación en el citado local de ocio madrileño, ha admitido que acudió fundamentalmente por lealtad y compromiso personal, pero que la experiencia "fue un sufrimiento porque no podía cantar", priorizando a partir de ahora su completa rehabilitación antes de fijar una nueva fecha para su retorno.