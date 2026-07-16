Burger King cancela su colaboración con El Xokas tras un brutal boicot en las redes sociales

La última polémica protagonizada en redes sociales por El Xokas ha llevado a que Burger King decida rescindir su contrato de colaboración. En un comunicado lanzado a través de sus canales oficiales, la cadena de hamburgueserías anuncia: "Hemos decidido cancelar la colaboración con este creador de contenido de nuestra campaña Grand King. Queremos dejar claro que sus declaraciones no representan en ningún caso los valores que defendemos como marca y pedimos disculpas a quienes se hayan podido sentir ofendidos por la colaboración".

"La campaña Grand King seguirá adelante con los otros tres creadores de contenido participantes", concluye el texto, haciendo referencia a los menús especiales que Burger King lanzó este verano con Marta Díaz, Peldanyos y Marina Rivers. Este mismo jueves ya no era posible pedir la hamburguesa asociada al creador de contenido gallego y ya ha sido borrado de sus plataformas y de la página web.

La cancelación del contrato es una consecuencia de algunos comentarios realizados por El Xokas que le han llevado a sufrir de nuevo persecución y boicot en las redes sociales. En una retransmisión en directo reciente, se defendió de los insultos que un usuario le hizo sobre sus entradas en la cabeza y ausencia de pelo. "Tu madre es un poco cerdita y cochina. Vuestra madre me habla por whatsapp, la tengo bloqueada a la zorra, que es muy pesada", dijo.

También hizo mención a su anuncio con Burger King, lo que ha generado una oleada de menciones a la marca y ha terminado por hundir su contrato. "Sí, tengo entradas, ¿qué pasa? También tengo dinero para enterrarte. He ganado más dinero en una promo de Burger King que tus padres en 20 años trabajando", aseguró.

Hola @burgerking_es el boicot que se os está liando por pagarle los whoppers a este tipejo miserable no lo visteis venir. En este país caer mal es un deporte nacional y Xokas ha llegado a la final. Si fuerais decentes le sacabais hoy mismo de la marca. pic.twitter.com/qf3W7vc5II — Zugasti (@irezugasti) July 16, 2026

El youtuber vivió otro linchamiento hace apenas una semana que incluyó a figuras de la izquierda como Irene Montero, Ramón Espinar, Sarah Santaolalla o la ministra de Igualdad, Ana Redondo. El Xokas dio su opinión en un directo sobre la actriz Ester Expósito, con la que según él, "no merece la pena estar por su pensamiento político, doctrina, etc." a pesar de ser "tan atractiva".

"Es mejor estar con un 6, te lo aseguro. Yo tengo a Snoopy —su pareja— por encima de esa tía. A mi chica. Pero no 10, 1.000. Por pensamiento, por simpatía, por forma de ser y por supuesto, porque está buenísima. Porque mi chica, Snoopy, es un pibón. Pero no es lo más importante. Lo importante es que no es una colgada", dijo mientras se comía unos fideos.

Entre las muchas críticas al streamer se encontraba la de la exministra Montero, que le dedicó un vídeo en su perfil de TikTok por su cruzada personal: "Imagínate los cojonazos gigantes, la autoestima tridimensional más grande que toda la Vía Láctea. Hablar de una mujer Ester Expósito, nada menos, como si fuese un número, un objeto de tu propiedad que eliges en el mercado como si fuésemos melocotones. Y todo esto mientras comes tallarines precocinados en un sofá lleno de ropa tirada, chupando el tenedor por el lado contrario a las dos de la mañana".

Él nunca estaría con Ester Expósito. https://t.co/kwsnKxy8Mh — Irene Montero (@IreneMontero) July 15, 2026

"Es que, Dios mío, la autoestima de un señor heterobásico no tiene límites. Y no hablo ya del físico, hablo precisamente de que qué mujer querría estar con un hombre que lo único que quiere es un florero a su lado, un objeto, un complemento a su omnipresente masculinidad. Porque eso es lo que está diciendo el Xokas. Que quiere una mujer sumisa, que no le tosa, que no le discuta, que no le venga con tonterías feministas, que no elabore su propio pensamiento, que no le contradiga... Una mujer que simplemente esté y asienta a sus infinitos y enormes conocimientos", opinó, sobre El Xokas, al que parece tener una especial inquina.