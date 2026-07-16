Mucho lujo y una ausencia: Carlos Alcaraz comparte sus fotos en Italia sin su nueva ilusión

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Carlos Alcaraz se ha convertido en el absoluto protagonista del verano, y no solo por sus éxitos en las pistas de tenis. El deportista murciano está exprimiendo al máximo unos días de desconexión total por la costa italiana a bordo de un espectacular súperyate ecológico. Sin embargo, lo que ha encendido todas las alarmas en la prensa del corazón no ha sido solo el lujo de su embarcación, sino la presencia de una misteriosa joven rubia con la que se le ha visto compartir una enorme complicidad y románticos gestos al borde de la cubierta.