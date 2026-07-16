Mucho lujo y una ausencia: Carlos Alcaraz comparte sus fotos en Italia sin su nueva ilusión
Carlos Alcaraz se ha convertido en el absoluto protagonista del verano, y no solo por sus éxitos en las pistas de tenis. El deportista murciano está exprimiendo al máximo unos días de desconexión total por la costa italiana a bordo de un espectacular súperyate ecológico. Sin embargo, lo que ha encendido todas las alarmas en la prensa del corazón no ha sido solo el lujo de su embarcación, sino la presencia de una misteriosa joven rubia con la que se le ha visto compartir una enorme complicidad y románticos gestos al borde de la cubierta.
Carlos Alcaraz se ha convertido en el absoluto protagonista del verano, y no solo por sus éxitos en las pistas de tenis. El deportista murciano está exprimiendo al máximo unos días de desconexión total por la costa italiana a bordo de un espectacular súperyate ecológico. Sin embargo, lo que ha encendido todas las alarmas en la prensa del corazón no ha sido solo el lujo de su embarcación, sino la presencia de una misteriosa joven rubia con la que se le ha visto compartir una enorme complicidad y románticos gestos al borde de la cubierta.
Carlos Alcaraz ha elegido las cristalinas aguas del sur de Italia para disfrutar de unas merecidas y lujosas vacaciones. Lejos de la presión de los torneos, el tenista murciano ha buscado la máxima privacidad que solo la alta mar puede ofrecer. Desde la costa napolitana hasta la espectacular Costa Amalfitana, el deportista navega rodeado de su círculo más íntimo en una escapada donde la desconexión, la exclusividad y los paisajes de postal son los absolutos protagonistas de su bitácora de viaje.
Durante las jornadas de navegación, Carlos no ha dudado en compartir algunos de sus momentos favoritos con sus seguidores, posando sonriente con la silueta de Capri recortándose al fondo del horizonte. Las zonas exteriores del catamarán, que cuentan con un espectacular solárium en proa equipado con iluminación LED y un jacuzzi integrado, han sido el escenario ideal para broncearse, relajarse y disfrutar de la brisa marina junto a la enigmática rubia que ha acaparado toda la atención de la travesía. En la imagen, juntos a dos parejas de amigos.
La desconexión en alta mar también ha dejado espacio para la alta cocina. El tenista, que se mantiene firme en la élite del tenis mundial, decidió desembarcar en la pintoresca isla de Isquia para disfrutar de una de las paradas más especiales de su ruta. El murciano aprovechó la ocasión para regalarse un homenaje gastronómico a la altura de muy pocos, demostrando que su pasión por la excelencia deportiva también se traslada a su exigente paladar.
Sin duda, la gran sorpresa de este viaje ha sido la compañía femenina que ha revolucionado a sus seguidores. Alcaraz ha sido fotografiado al borde de la cubierta en actitud muy cariñosa y compartiendo risas cómplices con una misteriosa joven rubia de la que todavía no se conoce la identidad. Los gestos de ternura entre ambos bajo el sol del Mediterráneo apuntan a que el tenista podría estar viviendo un dulce romance veraniego a bordo de su exclusivo cuartel general flotante.
Para surcar los enclaves más exclusivos de la costa italiana como la icónica isla de Capri, Alcaraz se ha decantado por un espectacular catamarán modelo Sunreef Ultima 88. Esta impresionante joya náutica de diseño futurista está valorada en cerca de 10 millones de euros y ha sido personalizada a medida para el deportista. Equipado con múltiples cubiertas, suites de ensueño y amplias zonas de relax, se ha convertido en el refugio flotante perfecto para blindar su intimidad y la de sus acompañantes.
El majestuoso multicasco no solo destaca por su imponente estética de líneas aerodinámicas y sus llamativos tonos verde turquesa y esmeralda. Este súperyate, diseñado por el prestigioso astillero polaco Sunreef Yachts, es un prodigio de la tecnología ecológica gracias a su sistema de propulsión híbrida y a sus paneles solares integrados. El barco es capaz de alcanzar los 26 nudos de velocidad, garantizando una navegación rápida a la par que respetuosa con el medio ambiente.
El broche de oro gastronómico lo puso su visita a Danì Maison, el prestigioso restaurante galardonado con dos estrellas Michelin que lidera el aclamado chef Nino Di Costanzo. Alcaraz cruzó el emblemático portal del establecimiento —custodiado por su icónico y gigante tenedor rojo— para adentrarse en un jardín secreto y degustar un menú de autor que reinterpreta con maestría los sabores de la cocina mediterránea tradicional.