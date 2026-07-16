Cómo se hizo el vídeo viral de la Familia Real apoyando a la Selección: desmontamos el bulo de la improvisación

La revista Lecturas publicó el pasado miércoles un artículo en el que su director Luis Pliego aseguraba que el vídeo de la Familia Real apoyando a la Selección Española durante las semifinales del Mundial contra Francia no estaba previsto, sino que fue producto de una improvisación por la que el equipo de protocolo tuvo que salir a comprar camisetas. Según había explicado Pliego con anterioridad en el programa Vamos a Ver, se trató de una decisión de última hora como respuesta a la polémica generada por que la reina Letizia y sus hijas vistieran trajes con los colores de la bandera de Francia en un acto previo a los Premios Princesa de Girona.

El artículo permaneció muchas horas colgado en la página web de la revista pero ha desaparecido porque se trata de una mentira. La Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico charló este jueves con Marina Pina, encargada de la información relativa a la Casa del Rey en el diario El Mundo y LOC, para contar la verdad detrás del vídeo viral de la Familia Real. "Esto estaba perfectamente planeado por la Casa Real. Los periodistas que estábamos en Barcelona en la entrega de los premios se nos avisó por la mañana: 'Estad atentos que haya el resultado que haya, gane o pierda España, va a haber una interacción de la Familia Real en redes sociales viendo el partido'", confirmó.

¡España está en la final! 🇪🇸 Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo. Ahora, con todo un país a vuestro lado, llega el momento de luchar por el título. Gracias por hacernos disfrutar de este camino. ¡A por ello, @SEFutbol!#VamosEspaña |… pic.twitter.com/QeDgltZ9yz — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 14, 2026

"Esto no es una improvisación. Las camisetas se las regaló la Federación Española de Fútbol antes del Mundial igual que se regalan antes de cada Eurocopa. Si alguien tiene una colección de camisetas buenas es Zarzuela y probablemente las veamos en la lista de regalos que publiquen el año que viene. Es decir, no bajó nadie a Las Ramblas ni se volvieron locos para estampar unas camisetas en una copistería", añadió la periodista.

Como recordó Federico Jiménez Losantos, el diseño blanco que Adidas lanzó de cara al Mundial está completamente agotado: "Si hubieran bajado, si hubieran tenido que ir o con una roja, con una coreana o una de Portugal si quedaban. Además están personalizadas". Por si fuera poco, tal y como recordó Marina Pina, la ceremonia de los Princesa de Girona se adelantó media hora para que todos pudieran ver el partido de la Selección.

Bertín Osborne ha sufrido un nuevo revés en su proceso de recuperación médica. Apenas unas semanas después de intentar retomar su agenda profesional, el artista se ha visto obligado a suspender de manera oficial la actuación musical que tenía prevista para este viernes 17 de julio en el distrito de Chamberí. El evento se enmarcaba dentro de la programación de las conocidas fiestas de Nuestra Señora del Carmen.

El cantante se ha probado en las últimas semanas pero es incapaz de cantar y aguantar la respiración debido a las secuelas que arrastra por la grave infección pulmonar que padeció el pasado mes de mayo y que ya le obligó a paralizar su actividad pública en la primavera. En declaraciones a la Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico, en esRadio, reconoció que volverá a su finca de Sevilla a descansar y recuperarse: "Ahora puedo hacer vida más o menos normal, me voy a ir a casa y me voy a recluir hasta que me quite esto. Me tiene amargado".

"Mi problema es que no puedo cantar. Me probé otra vez el lunes que canté en Barcelona y no sabes qué sufrimiento, sufrimiento de verdad. Tengo muchas flemas y cantando me atraganto y me ahogo, de manera que paciencia y a aguantar", explicó. "No voy a empezar la gira de despedida hasta octubre y en verano haré pocas cosas, espero estar ya bien para agosto y poder volver a cantar".