Crónica Rosa: de la novia 'tentadora' de Carlos Alcaraz a la boda de Ana María Aldón

Los portales de cotilleos de tenis han descubierto quién es la amiga misteriosa con la que se ha visto a Carlos Alcaraz a bordo de un yate. Una conocida cuenta especializada en cotilleos del circuito, Spill the tea tennis, ha sido la encargada de destapar el secreto, un bombazo del que rápidamente se han hecho eco perfiles en X. Según estas fuentes, la espectacular rubia que comparte risas y confidencias con el tenista murciano no es otra que Claudia Canals.

Claudia es una creadora de contenido de entre 25 y 30 años que además ha ejercido como tronista en La Isla de las Tentaciones. Saltó a la fama tras irrumpir como una de las solteras dispuestas a tentar a los concursantes en el popular reality. En su debut televisivo se presentó como una joven comercial de Barcelona. Ella dice que tiene una agencia de comunicación y marketing y que ha estudiado una carrera universitaria en la Universidad de Barcelona entre 2014 y 2018, aunque se desconoce cuál.

Tiene 40.000 seguidores y un completo Instagram en el que posa con sus bikinis y sus bolsos en todos los rincones del planeta, porque ella se lo puede permitir.

Tenemos boda a la vista: Ana María Aldón se casa con Eladio, el hombre que ocupó su corazón tras su traumática ruptura con José Ortega Cano, tras tres años de relación. Aunque no hay fecha prevista y la diseñadora ha dicho como respuesta cuando le han preguntado que "a ver si es posible", hay que recordar que Eladio le pidió ya matrimonio hace dos años, en 2024, y encima en la televisión.

A Ortega Cano el anuncio de la boda de su exmujer le ha pillado en Cádiz, donde está disfrutando de sus vacaciones. El torero se ha enterado de la noticia por la prensa, según ha reconocido a los reporteros que le han preguntado por la buena nueva. "Yo me alegro de todo, todo lo veo en plan positivo". Lo que no ha querido responder es si va a llamar a Ana María para felicitarla: "Ya veremos".

¿Han puesto Carmen y Terelu Campos la casa de su madre María Teresa en Málaga a la venta? Terelu está indignada porque no sabe cómo han llegado las fotografías de la vivienda a un portal inmobiliario en el que ha estado colgada durante la última semana y media. Ni confirma ni desmiente si está en venta y niega que las fotos hayan salido de ellas.

"¿Quién ha hecho esas fotografías? ¿Quién ha puesto a la venta la casa sin mi consentimiento? He enseñado la casa en Semana Santa a un particular que llevaba años, desde que mi madre estaba viva, queriéndola ver. Pero yo estaba allí y no hizo fotos. No voy a confirmar que esté a la venta porque no quiero contar nada que tenga que ver con la intimidad entre hermanas. No hay ninguna decisión firme ni he hablado con ninguna inmobiliaria para esto", asegura.

La Casa Real, en su nueva política del videoclip, ha publicado una grabación de dos minutos treinta y ocho segundos (2:38) en los que resume cómo han sido los últimos tres años de la princesa Leonor en su proceso de formación en las tres academias militares. En la sucesión de imágenes vemos a la heredera entrenando, limpiando la cubierta del Juan Sebastián Elcano, arrastrándose por el suelo mientras hace maniobras o pilotando un avión.

También hay espacio para sus padres. Felipe VI comiendo con ella en la cantina, la reina Letizia emocionadísima mientras su hija zarpa allende los mares, y la presencia de Sofía. Es, precisamente, un fotograma de la infanta con su hermana el que más llama la atención. Se trata de una fotografía realizada en julio de 2025 en Gijón, durante una de las paradas del Juan Sebastián Elcano. En la imagen vemos a las dos hermanas posando en la cubierta, Leonor con el uniforme de gala de la Marina y Sofía con un vestidito de Zara.

Según la institución, "en julio de 2027 recibirá los despachos de teniente del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, así como el de alférez de navío de la Armada".