El TSJM confirma la condena a Toño Sanchís por apropiarse de 475.000 euros de Belén Esteban

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado íntegramente la condena impuesta por la Audiencia Provincial a Toño Sanchís, declarando la firmeza de su responsabilidad penal como autor de un delito continuado de apropiación indebida en perjuicio de la colaboradora y presentadora de televisión Belén Esteban y de su sociedad BEM Imaging, SL. Con esta resolución, el tribunal autonómico desestima el recurso de apelación interpuesto por la defensa del exrepresentante y cierra de manera definitiva la vía penal de un procedimiento judicial que ha generado una enorme expectación pública y mediática durante la última década. El fallo consolida tanto la pena privativa de libertad como las obligaciones económicas derivadas de una gestión irregularizada que dinamitó la relación profesional y personal de ambos protagonistas.

El origen de este prolongado conflicto jurídico se remonta al periodo en el que Sanchís gestionaba los contratos profesionales y la actividad comercial de Esteban. La relación contractual se formalizó en el año 2009 mediante la firma de un acuerdo de representación con la Agencia de Servicios Lorant SL, una mercantil que estaba gestionada de facto por el propio Sanchís. Según las condiciones estipuladas originalmente en dicho documento, la agencia era la encargada de canalizar y cobrar la totalidad de los honorarios devengados por las intervenciones y proyectos de la televisiva, debiendo transferir posteriormente el 80% de dichos ingresos a la sociedad BEM Imaging, SL, quedando el 20% restante retenido en concepto de comisión por los servicios de representación prestados.

Sin embargo, los hechos probados que detalla la sentencia originaria de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Madrid —dictada en noviembre de 2025— acreditan que la gestión económica se desvió por completo de lo pactado de forma casi inmediata. Poco después de la firma del contrato y de manera continuada hasta el año 2015, Toño Sanchís instruyó a la gestoría encargada de las cuentas para que emitiera facturaciones por cantidades inferiores al 80% estipulado, aplicando de manera unilateral comisiones muy superiores a la tasa del 20% acordada y apropiándose sistemáticamente de la diferencia. La instrucción judicial y los informes periciales identificaron inicialmente un desvío de 362.248 euros mediante esta técnica de alteración de porcentajes, a los que se sumaron dos facturas específicas por importes de 12.100 y 14.520 euros que ni siquiera fueron presentadas al cobro de la manera debida, así como una partida posterior de 86.703 euros detectada en fases avanzadas de la investigación. El perjuicio patrimonial total provocado a Belén Esteban ascendió de este modo a 475.571 euros.

Ante la contundencia de estas irregularidades, que saltaron a la luz pública en 2015 cuando la presentadora anunció la ruptura fulminante de su relación profesional tras detectar las primeras discrepancias en sus cuentas, la Audiencia Provincial condenó a Sanchís a dos años de prisión, al pago de una multa de 2.100 euros y a abonar una indemnización económica a los afectados cuya cuantía definitiva terminará de perfilarse en la fase de ejecución de la sentencia. Frente a este veredicto, los abogados del exrepresentante recurrieron la resolución solicitando una revisión completa de los hechos y cuestionando la valoración de la carga probatoria, una estrategia que ahora ha resultado infructuosa ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En su resolución de confirmación, los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM sostienen que la sentencia de la Audiencia Provincial se ajusta plenamente a derecho y que el relato de hechos probados encaja sin fisuras en la figura jurídica del delito continuado de apropiación indebida, de aplicación cuando el mecanismo defraudatorio se prolonga en el tiempo a través de múltiples actos de gestión. El tribunal subraya que existe una prueba de cargo sólida, contundente y suficiente para enervar la presunción de inocencia del acusado, sustentada de forma principal en abundante documentación económica, análisis periciales de las cuentas y las declaraciones testificales de la propia perjudicada y de diversos testigos vinculados a las mercantiles.

Este desenlace judicial pone punto final a la dimensión penal de una de las rupturas profesionales más sonadas e impactantes de la crónica social y televisiva española. Durante más de diez años, Belén Esteban y Toño Sanchís mantuvieron un vínculo extraordinariamente estrecho que trascendía los despachos, integrando al representante y a su entorno familiar en el círculo de máxima intimidad de la empresaria. La confirmación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid implica la obligatoriedad de ejecutar de forma inmediata las penas y los resarcimientos económicos fijados, otorgando a Belén Esteban el respaldo judicial definitivo sobre el quebranto financiero sufrido y consolidando de forma irrevocable la responsabilidad criminal de Sanchís por las ganancias ilícitamente retenidas.