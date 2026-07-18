De un novio infiel a 24 años de feliz matrimonio: la faceta más íntima de Julia Roberts

Julia Roberts es una relevante actriz, brillante en la comedia y convincente también si su papel es dramático. No es casualidad que en su filmografía aparezcan títulos que las televisiones programan con frecuencia, señal de que el tiempo transcurrido desde su estreno no las ha envejecido. Por ejemplo, Pretty Woman, deliciosa historia con una pareja en estado de gracia: Richard Gere. En algunas entrevistas, este decía que el rodaje no fue tan idílico como la historia de amor de la pareja, pero eso no afectó para nada en las taquillas de entonces, 1990.

En Notting Hill sucedía una especie de cuento que, como en el caso de Vacaciones en Roma, el protagonista masculino -un tipo normal, de la calle- acaba enamorándose de la, en principio, inalcanzable heroína, siendo correspondido hasta donde era razonable. Hugh Grant, tipo que por lo visto gasta malas pulgas con los reporteros del corazón, hizo un buen papel con la irresistible Julia Roberts aquel 1999.

Y luego están otros filmes, como Eric Brockovich -2000-, tenaz investigadora, o La boda de mi mejor amigo -1997-, donde también Julia salió airosa de ambos cometidos, entre otros que ha continuado hasta el presente.

Hay en Julia Roberts un aspecto personal que nos descubre su talante hogareño: la ejemplaridad con la que se conduce familiarmente, lo razonable de su conducta privada, que antepone siempre al mundo de los focos y la popularidad. Y así se comprende que en el mes de julio haya celebrado sus veinticuatro años de casada junto a sus tres hijos, lo que ha llenado de alegría y satisfacción a la celebrada estrella cinematográfica.

El currículo sentimental de Julia Roberts contiene no pocos romances con gente del espectáculo, a saber: Daniel Day-Lewis, Liam Neeson, Jason Patric, Matthew Perry, Benjamín Bratt... En dos ocasiones estuvo a punto de dar el "sí, quiero" ante el preceptivo juez. La primera, con Dylan McDermott, su compañero en la película Magnolias de acero. Anunciado el casamiento, en la época que rodaba Pretty Woman, se arrepintió a última hora. La otra ocasión en la que estuvo a punto del enlace fue con Kiefer Sutherland, quien, días antes de la ceremonia, la engañó con una bailarina de striptease. Y Julia lo mandó a freír espárragos...

Natural de Atlanta, Georgia, esta actriz norteamericana, a la que a menudo contemplamos en televisión en spots publicitando perfumes, celebró una primera boda en 1993 con Lyle Lovett, cantante country, que acabó en divorcio dos años después. Fue el año 2000 cuando le esperaba un encuentro con el hombre sencillo y afectuoso que la ha hecho feliz: el cámara de cine Daniel Moder. Fue en el rodaje de El mexicano, donde Julia, en el personaje de Samantha, daba réplica a Brad Pitt. Por esa época, ella salía con el actor Benjamín Bratt. Pero al tratar a Danny durante las semanas que duró el rodaje, acabó enamorándose de él, que por entonces estaba casado con la maquilladora argentina Vera Stemberg. Fue amor a primera vista lo que les pasó y ambos no dudaron en romper con sus respectivas parejas para contraer nupcias en 2002. Han tenido tres hijos, un par de ellos mellizos.

La familia antes que el cine

Tras sus anteriores experiencias amorosas, Julia Roberts ha tomado la decisión de mantener en equilibrio su segundo matrimonio. Cierto que su marido no era apenas conocido en su profesión, pero al respecto le confesó a la muy acreditada entrevistadora de televisión Oprah Winfrey: "Una no se casa con trabajos, se casa con personas".

Y es que se ha convencido de que lo importante es pensar en el hogar, en la familia: "Antes que nada, ser actriz es un sueño hecho realidad, pero no mi único sueño. La vida que he construido con mi marido y la familia que hemos creado es lo mejor que me ha pasado. Eso de llegar a casa después del trabajo y encontrármelos -a mi esposo, a nuestros hijos-, no lo cambio por nada", manifestaba la actriz en un programa de la CBS, Sunday Morning. Y en otro espacio diría ante las cámaras de Entertainment Tonight: "Ser madre es el mejor papel que he interpretado en mi vida. Me encanta todo lo relacionado con ser madre".