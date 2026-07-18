Se estrena este fin de semana una película que ya, antes de darse a conocer, ha desencadenado comentarios acerca de la supuesta relación lésbica entre quien fuera 'la reina del trapecio', Pinito del Oro, y la escritora y poeta canaria Natalia Sosa Ayala. El filme se titula Tal vez, dirigido por Arima León, protagonizado por Adriana Ugarte y Tania Santana.

El argumento de Tal vez gira sobre la correspondencia que sostuvieron durante un decenio las dos mujeres canarias. Expresaban allí sus sentimientos más íntimos. Aunque se asegura que no llegaron a mantener relaciones sexuales. Más bien puede interpretarse como un amor platónico. Lo que, no obstante, suscita morbo al situarse esa relación en una época de moral estricta cuando todavía imperaba en nuestra sociedad un rechazo a la homosexualidad, máxime si era femenina.

Conocí a las dos, más asidua con Pinito y solo circunstancial con Natalia. No supe nunca, hasta ahora, que entre ambas su amistad se acercara a esos límites antedichos.

De cómo se fraguaron la memorias de la trapecista

A Pinito del Oro la entrevisté por vez primera con ocasión de haber sufrido el que sería su último percance en el trapecio, en Valencia, el cuarto de los que sufrió con riesgo de su vida, a finales de los años 60. Luego publiqué un par de reportajes más sobre ella. Cuando ya tuve con ella una sincera amistad fue a raíz de que se publicaran sus Memorias en la revista Semana, donde yo trabajé durante veintitrés años. Ignoré lo que he sabido ahora: que en su redacción tomó parte activa la ya mentada Natalia Sosa Ayala.

Fue durante la presentación de esa serie biográfica en los salones de la citada revista donde cambié impresiones con Pinito. En los meses siguientes de 1969 salí con Pinito una temporada cuando ella actuaba en el circo de Price, sito en lo que hace años se convirtió en el Ministerio de Cultura. Me llamaba de usted. Cenamos alguna vez cuando ella no tenía función o, al terminar la de la noche, compartíamos confidencias en algún club discreto. En ese tiempo conocí no ya a la artista internacional circense, sino a María Cristina del Pino Segura, la mujer. Empresa difícil porque era tímida, muy sensible, hablaba poco. Tuve en seguida la certeza de que se encontraba sola, necesitada de cariño, mas nunca advertí que no le gustaran los hombres y mucho menos que ello la hubiera llevado a compartir ciertos deseos con otra mujer.

Natalia la admiraba y la quería

Como en esos meses entre 1968 y 1969 seguía manteniendo una relación amistosa con Pinito, viajé a Barcelona, donde ella actuaba tras acabar su penúltima temporada en el madrileño Price. La gran trapecista se alojaba en un hotel más bien modesto, lo mismo que en Madrid en uno frente al tablao de Manolo Caracol. No le gustaba ir a hoteles de mayor categoría. Así era de sencilla. En esa residencia barcelonesa ocupé una habitación y, mientras esperaba a Pinito a que acabara su función vespertina, fue cuando entablé una larga conversación con Natalia Sosa Ayala. Me habló de su admiración hacia la trapecista, del afecto que sentía por ella. Viajaba para encontrarse de vez en cuando con Pinito allí donde actuara.

Físicamente, Natalia era alta, con una figura de atractivo contorno pero de rostro nada agraciado. Tenía dulzura en su voz canaria, hablaba suavemente. Conmigo fue muy afable, discreta. No era vanidosa, en tanto que en Gran Canaria era muy conocida en los ámbitos literarios, por la publicación de sus libros de versos y sus escritos en la prensa insular, de lo que no me habló mucho. Pinito me la presentó como su secretaria. Lo que no era, evidentemente.

Los dos días que permanecí en el mismo hotel barcelonés que ambas, advertí la familiaridad entre ellas, mas insisto que sin atisbar gesto alguno o conversaciones que me llevaran a pensar que se atraían físicamente. Lo que sí pensé es que la soledad que vivía Pinito quedaba paliada cuando Natalia viajaba desde su residencia en Las Palmas a la Península.

Un matrimonio desgraciado

María Cristina del Pino Segura nació en Las Palmas el 6 de noviembre de 1931. En un hogar donde sus padres tuvieron ¡diecinueve hijos, ella la benjamina!, de los que sobrevivieron siete. Su progenitor era dueño de un modesto circo familiar, y allí empezó la carrera de trapecista de Cristina, lo que le impidió estudiar. De pueblo en pueblo dando tumbos, cuando tuvo diecisiete años, pensó que, si se casaba, podría abandonar la vida amarga que llevaba: había muerto su madre, manchega de Ciudad Real, su padre había vuelto a casarse y la madrastra la trataba de malas maneras. En un pueblo extremeño, Cristina conoció a un tipo fornido, que había sido marinero, tuvo un noviazgo fugaz y se casaron en Niebla (Huelva) en 1948. Él se llamaba Juan de la Fuente. En cada función donde Pinito arriesgaba su vida, dando el triple salto mortal, sin red, Juan estaba junto a la pista, pendiente de ella. La recogió en sus brazos en más de una ocasión, en los pocos fallos que ella tuvo. Nunca actuaba con red. Padeció solo cuatro caídas, que pudieron ser mortales. Los brazos de Juan las amortiguó.

Pinito del Oro fue forjándose como la mejor trapecista del mundo en los Estados Unidos, donde permaneció doce años. Fue la estrella del famoso circo Ringling Bros. and Barnum & Bailey. Dobló a Gina Lollobrígida en la película Trapecio y no quiso actuar en El mayor espectáculo del mundo porque su productor, Cecil B. DeMille, pretendía que no figurara en los títulos de crédito. Dejó de ganar un buen dinero, claro. Podía permitírselo. Era la mejor en su profesión. Apareció un día en la primera página de The New York Times.

Tuvo Pinito un pretendiente, llamado Walter; le gustaba, pero le fue fiel a Juan, su marido, con quien tuvo dos hijos, niño y niña. De regreso a España con todas sus ganancias en los bancos, decidió invertir una parte en un hotel, junto a la playa de las Canteras, que llevó su nombre.

Un día Pinito descubrió que Juan la había traicionado hacía tiempo, poniéndole los cuernos con una amante belga. Y no solo eso: la estafó, quedándose con buena parte de lo que ella ganaba en el circo arriesgando su vida. Millones de pesetas que le robó a Cristina, gastándolo en el juego y en valiosos regalos a su fulana. Cuando Cristina quiso pedirle cuentas, ya era tarde. Había firmado años atrás un documento, sin leerlo, por el que otorgaba a su marido el poder para administrar su patrimonio.

Cuando quiso separarse, aquel miserable le dijo que sí, a cambio de quedarse con la mitad del hotel Pinito del Oro.

Lloró la noche de su despedida

Cuando Cristina me contaba sus penurias, lo hacía dejando entrever lo desgraciada que era su vida. Solo el mundo del circo le permitía olvidar unas horas, día a día, su infinita soledad. La timidez podía leerse en sus gestos. Insegura en la vida, necesitada de alguien que la hiciera feliz. Su tez era blanca. Su sonrisa, franca, leve. Su cuerpo, frágil. En el trapecio parecía ser más alta. Allí se crecía.

Durante nuestras salidas nocturnas solía permanecer varios minutos en silencio. No me contaba cosas de sus hijos. Y de ella misma, tampoco mucho. Le atraía la lectura. También escribir. Llegó a publicar, antes de yo conocerla y mucho después sobre todo, ya retirada, varios libros de cuentos, novelas y su autobiografía. Deseaba publicar entrevistas con algunos famosos. Le procuré una entrevista con Raphael, con quien celebramos un encuentro en un descanso de una de sus películas. Nos invitó a almorzar.

Se quejaba de que Franco no hubiera ido al circo como tampoco tuvo interés de invitarla a alguna recepción, sabiendo que sí lo hacía con algunos deportistas. Fuera de España conoció a reyes y políticos destacados.

En abril de 1970 se retiró para siempre del trapecio. Al concluir la función en el Price de la madrileña plaza del Rey, la presentadora del espectáculo, Mary Santpere, genial actriz cómica, le cortó unos pocos cabellos en el camerino de Pinito, para guardarlos como reliquia. Ella estaba muy triste. Tenía treinta y ocho años. ¿Qué iba a hacer en adelante? Propuse a las dos irnos a tomar una copa de champán. Cruzamos la plaza y ocupamos una mesa de la sala Casablanca. Actuaba la gran cantante de boleros Lolita Garrido. Dedicó su espectáculo a Mary y a Pinito. A esta, le salían las lágrimas sin parar aquella noche inolvidable para ella.

Una muerte silenciosa después de un breve romance

Mi relación con Pinito fue apagándose, tras cruzarnos algunas cartas. Disponía de un piso en Madrid, donde se encontraba con sus hijos. Nuestra amistad quedó interrumpida ya por la distancia, cuando ella volvió a Las Palmas, a su hotel, donde había creado un pequeño museo circense, con sus recuerdos y objetos de su triunfal carrera.

En 1996 se publicó Desde mi desván y otros artículos. Neurosis, donde se insertaba la correspondencia sentimental entre la autora del libro y Pinito del Oro. Obra que se difundió en Canarias, pero de la que nada supimos en la Península. Por otra parte, aquí no se conocía a la poeta Natalia Sosa Ayala. Causó cierta polémica en las islas, aunque su autora ya había revelado en más de una ocasión sus preferencias sexuales. Lo que ignoramos es la reacción de Pinito al encontrarse en las librerías con esa publicación.

Más o menos por esa época –me es imposible datarla– supe que Pinito se había instalado en La Laguna, donde había entablado una relación amorosa con un joven veinteañero llamado Lucas, con quien compartía el negocio de una tienda de regalos.

De ese tiempo, nada más supe de Pinito, salvo que publicaba artículos y algún libro también. Su nombre, fuera de Canarias, ya hacía tiempo que había desaparecido de la memoria de quienes la admiraban y los jóvenes desconocían quién era, quién fue.

Con Natalia Sosa puede que ya nada tuviera que ver. En 1989 sufrió un ataque cerebral que le produjo una hemiplejia irreversible. Siguió escribiendo hasta su muerte, acaecida en el año 2000.

Pinito la sobrevivió siete años. Sufrió una caída en su domicilio de Las Palmas, consecuencia de la cual falleció el 25 de octubre de 2017 en el Hospital Doctor Negrín. Le faltaba un mes para cumplir ochenta y seis años a quien fuera en los años 50 del pasado siglo la reina mundial del trapecio.