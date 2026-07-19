Alexia Putellas, la futbolista mejor pagada del mundo, a la espera de debutar en la liga inglesa

Aunque dice, y repite, "soy culé y moriré culé", la estrella del fútbol femenino Alexia Putellas está deseando que empiece dentro de unas semanas la liga de fútbol inglesa, donde debutará luciendo la elástica del club que la ha fichado por una importante cantidad en libras esterlinas, el London City Lionesses. Dirá eso de que es "culé", pero como "la pela es la pela" no ha vacilado en dejar al Barça, que es donde inició su triunfal carrera deportiva, como capitana y goleadora del equipo azulgrana.

Considerada como "la mejor jugadora del mundo" era animada por su padre a darle al balón, cuando todavía el fútbol femenino era casi una quimera. Lástima que su progenitor falleciera en 2012 y no viera a su hija jugando con el equipo barcelonés, que la fichó a poco de que aquel se fuera de este mundo. Tenía entonces Alexia dieciocho años: "Ese contrato me salvó del dolor que yo tenía por la muerte de quien tanto quería"

Alexia Putellas, que en el mejor momento de su vida deportiva sufrió una grave lesión, destacó en los inicios con el Barça: ganó 38 títulos, cuatro Champions y diez ligas, disputando un total de 508 partidos. La segunda del equipo que más goles subió en el marcador.

Dada su notoriedad fuera incluso de España, quien ha sido ganadora de dos Balones de Oro, fue fichada por el equipo británico mencionado, despidiéndose de sus compañeras del Barça y de la directiva el pasado 26 de mayo, tras catorce años en el club catalán.

Su contrato con el club británico, que preside una dama llamada Michelle Kang, es por tres años, por importe de 1.700.000 euros. Con esa cantidad se convierte en la futbolista mejor pagada del mundo, lo que ostentaba hasta llegar ella la norteamericana Trinity Rodman.