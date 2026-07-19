Bad Bunny ha hecho las paces con Gabriela, su antigua amante, con quien estuvo a punto de casarse

La reciente gira europea de Bad Bunny, con sus triunfales actuaciones en Madrid, ha tenido para él un inesperado reencuentro con su antigua novia, Gabriela Berlingeri. No sabemos cuánto durará esta nueva relación porque el cantante puertorriqueño está habituado a cambiar de pareja. De momento, las noticias que nos llegan son que han vuelto a estar "enganchados", viviendo con pasión su loco verano, ella acompañándolo allí donde actúa.

Antes de que Gabriela llegara al corazón de su compatriota, éste ya había dado muestras de ser enamoradizo siendo todavía adolescente, con la que fue su primera novia a los once años, una compañera del colegio llamada Carliz de la Cruz. Cuando aún no se había decidido a ser cantante profesional, trabajaba en un supermercado. No olvidó aquel primer amor y en 2018 le dedicó una canción: Otra noche en Miami.

Ya siendo conocido, Benito, que es como se llama en realidad, tuvo ya más en serio a otra novia, la cantante Cazzu, con quien estuvo relacionado un año a partir de 2017.

Fue en un restaurante donde Bad y Gabriela se conocieron. Ella, diseñadora de joyas y también modelo. Congeniaron enseguida, pues eran compatriotas. Pasaron juntos la cuarentena del covid-19. En las canciones del ídolo se perciben alusiones a una mujer, que no es otra que Gabriela, inspiradora de muchas piezas compuestas por él en algunas de las cuales ella también ha colaborado. Incluso aparecieron juntos interpretando a dúo El apagón en el escenario del Estadio Azteca de Ciudad de México.

A Gabriela la han tildado más de una vez en reportajes como una groupie que se mete en el camerino de Bad y lo sigue a todas partes. No ha sido así antes ni tampoco ahora. Mantuvieron cuatro años apasionados. De pronto él debió cansarse de ella y se buscó otra pareja, a partir de 2023, que fue la modelo Kendall Jenner. Poco más de un año duraron juntos, entre una ruptura, una reconciliación y un definitivo adiós.

A Bad Bunny esas separaciones le daban argumento para cantar su soledad y el recuerdo de los amores perdidos. En el fondo, es un tipo que no quiere estar solo, que recuerda constantemente a su familia, y acaso no le importaría fundar un hogar, pero no por ahora, cuando lleva ya años con sus enloquecidas giras, actuaciones que lo han convertido en un ídolo mundial, ganando dólares y euros a espuertas. Un tanto hortera si nos fijamos en sus dedos con enfundados sortijones y unos vestidos disparatados, a veces como de un travestido. No sería la primera vez que utiliza en público modelos femeninos, a lo que no da la mínima importancia. Lo hizo para un vídeo de su creación musical Yo perreo sola.

No siendo abiertamente homosexual —le gustan mucho las mujeres— ha besado a hombres algunas veces, entre ellos a uno de sus bailarines en un abarrotado Yankee Stadium. También en una de sus películas hizo otro tanto con la explicación de que "lo hago por haber estado infinidad de veces con tantas mujeres a lo largo de mi vida".

Tiene otra razón, que no comprendemos al leer esta frase recogida de algunas de sus entrevistas: "Si beso a un hombre es por desafiar la masculinidad tóxica". ¿Es bisexual? Creemos que son reacciones suyas, espontáneas, para provocar, para que se hable de él. Acerca del sexo tiene hace tiempo estas consideraciones, que hizo a la revista Playboy: "Es un mundo enorme y en cuanto al amor cada uno es libre de verlo como quiera y de practicarlo con quien quiera, y como quiera, con infinitas posibilidades. Al final todos somos humanos, todos sentimos, todos nos enamoramos de quien nos corresponde".

Proviene de una modesta familia puertorriqueña en la que su madre era maestra de inglés y su padre camionero. En La mudanza hablaba de los suyos. A su madre la recuerda siempre porque fue ella quien influyó en su vocación musical. Era de chico monaguillo y en la iglesia formó parte del coro.

De aquel Benito de su juventud al Bad Bunny del presente apenas queda nada. Hoy es un ídolo mundial, que mueve multitudes con sus espectáculos, sus extravagancias y a veces no se le puede tomar en serio, al margen de su carrera. Es inestable en el amor y su reconciliación con Gabriela veremos cuánto dura.