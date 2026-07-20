De Tom Cruise a Beyoncé: los famosos que vivieron en directo la victoria de España en la final del Mundial
El MetLife Stadium no solo fue el epicentro del fútbol mundial con el electrizante duelo entre España y Argentina; también se convirtió en una alfombra roja de celebridades. Desde iconos de Hollywood como Tom Cruise y estrellas de la música de la talla de Beyoncé, Jay-Z o Rihanna, hasta la realeza y las parejas del momento como Timothée Chalamet y Kylie Jenner; nadie quiso perderse la cita con la historia. Repasamos en imágenes a los rostros más conocidos de la cultura, el deporte y la política que vibraron, sufrieron y brillaron en las gradas de la gran final del Mundial 2026.
El actor Richard Gere disfrutó del partido y al finalizar bajó a felicitar a la Selección.
Chris Martin, cantante y compositor británico.
El actor Tom Cruise dio un emotivo discurso antes de la final del Mundial entre España y Argentina
David Beckham, junto a su mujer Victoria y sus hijos Romeo y Cruz.
Sergio Ramos besando el trofeo.
El exfutbolista Zinedine Yazid Zidane.
Javier Bardem, esta vez sin Penélope.
Carlos Alcaraz, estrenando look para la final del Mundial.
Carla Pereyra compartió una instantánea en su Instagram desde dentro del estadio.
Iniesta junto a su familia tampoco quiso perderse la final.
Álvaro Morada y Alice Campello, en una imagen que compartieron en sus redes sociales.
El actor Timothée Chalamet junto a su novia Kylie Jenner.
Richard Gere junto a su pareja la española Alejandra Silva, a su lado Javier Bardem y Jessica Alba.
La editora de moda Anna Wintour.
Tom Brady, es un exjugador profesional y comentarista de fútbol americano
La cantante Beyoncé junto a su pareja el rapero Jay-Z.
Madonna, que además de actuar disfrutó del partido.