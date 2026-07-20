Julio Iglesias pone a la venta la mansión gallega que compró hace un año sin llegar a estrenarla

Julio Iglesias ha decidido desprenderse de la exclusiva finca que adquirió hace apenas un año en el municipio orensano de Piñor, una operación que en su momento estuvo marcada por el componente sentimental que el cantante atribuyó a la compra. La vivienda ya figura en el catálogo de una inmobiliaria especializada, aunque el precio de venta no ha sido hecho público.

La decisión resulta llamativa porque el propio artista había manifestado hace solo unos meses su intención de disfrutar allí del verano. "Vamos a ir este verano, yo me siento gallego", aseguró entonces al recordar que la propiedad se encuentra muy cerca de la aldea natal de su padre, Julio Iglesias Puga, nacido en La Peroja. Según explicó, la adquisición respondía a la nostalgia por sus raíces familiares.

Una finca de lujo con siete dormitorios y piscina

La vivienda, que perteneció al exalcalde de Orense Manuel Cabezas y a su esposa Ada Arroyo, se comercializa a través de la inmobiliaria Lucas Fox, la misma inmobiliaria que gestionó su compra. La propiedad figura en el portal sin un precio público, aunque distintas estimaciones del sector apuntan a que podría rondar los cuatro millones de euros. La finca cuenta con una parcela de más de 16.000 metros cuadrados, siete dormitorios, trece baños y varias construcciones auxiliares, además de piscina, un lago artificial y amplias zonas ajardinadas rodeadas por muros de piedra.

La residencia principal se distribuye en tres plantas comunicadas mediante ascensor. En la planta baja se encuentran un amplio vestíbulo con escalinata de piedra, varios salones con chimenea, comedor, una cocina profesional, biblioteca y la zona principal de descanso, que incluye la suite principal con dos vestidores, chimenea y dos baños independientes.

La planta superior está destinada al ocio y al descanso, con diferentes salas de estar y trabajo, también equipadas con chimenea, además de dos dormitorios abuhardillados con baño propio. En el semisótano se ubican una bodega con cocina, gimnasio, espacios de almacenaje y una estancia que podría destinarse al servicio.

Equipamiento de alta gama

La propiedad dispone igualmente de un amplio garaje y de una segunda edificación situada junto a la piscina, equipada con zona chill out, jacuzzi y una cocina italiana integrada. Entre sus instalaciones también figuran placas solares, calefacción mediante caldera de gasóleo, cuartos de calderas y una zona cubierta para almacenar leña.

La inmobiliaria destaca que tanto los materiales empleados como los acabados son de alta calidad, con suelos de madera maciza de castaño en buena parte de la vivienda.

Un cambio de planes

Por el momento no han trascendido las razones que han llevado a Julio Iglesias a poner la finca en venta. Según ha adelantado La Voz de Galicia, el cantante ha decidido desprenderse de la propiedad sin haber llegado a ocuparla.

Durante los últimos meses, una persona de su entorno ha supervisado diversos trabajos para adaptar la finca ante su posible llegada. Entre ellos figuraba una modificación de la piscina para que Julio Iglesias pudiera caminar dentro del agua y realizar ejercicios de espalda. También se estudió la posibilidad de construir un helipuerto para facilitar sus desplazamientos.

No obstante, el pasado mes de diciembre diversas fuentes próximas al entorno del artista ya apuntaban que la mansión podría no adaptarse a su estilo de vida actual ni a sus prioridades. Según esas informaciones, el cantante habría pagado alrededor de cinco millones de euros por la propiedad y posteriormente habría realizado una importante inversión en obras de reforma antes de decidir desprenderse de ella.