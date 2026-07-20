Los famosos celebran la victoria de España en el Mundial

La Crónica Rosa de esRadio arranca con la resaca emocional de la victoria de la selección española de fútbol en el Mundial. La presentadora Isabel González, junto a Beatriz Cortázar, Beatriz Miranda y Carlos Pérez Gimeno, analizan cómo se vivió este hito histórico en nuestro país. El debate se centra inicialmente en los aspectos musicales de la celebración, donde temas como el clásico de Macarena, de Los del Río, han vuelto a sonar con fuerza, sirviendo de banda sonora para una jornada inolvidable en la que España se coronó campeona frente a Argentina.

Javier Bardem, Richard Gere o Beyoncé: el MetLife Stadium se llenó de famosos nacionales e internacionales que no quisieron perderse la gran noche de la Selección.

Otro de los focos de atención de la crónica social es Telma Ortiz, hermana de la reina Letizia. Los colaboradores detallan su sorprendente aparición en un concierto del cantante Ramoncín en el barrio madrileño de Vallecas, donde se la vio disfrutar de manera muy activa de la música. Además, se destaca que Telma también fue vista celebrando la victoria de la selección española en la plaza de Cibeles, vestida con la camiseta de la selección y acompañada, mostrando una faceta mucho más cercana y distendida de lo habitual en ella.

Beatriz Cortázar aclara los rumores que rodean a la supuesta venta de la casa de Julio Iglesias en Galicia. La periodista desmiente que el cantante tenga urgencias económicas o intenciones de especulación inmobiliaria con esta propiedad, que adquirió en su día por un fuerte apego sentimental a los orígenes de su padre. Julio Iglesias, que actualmente reside de manera muy confortable en las Bahamas, prioriza por encima de todo su privacidad y tranquilidad, evitando el foco mediático y las complicaciones que le supondría viajar a España en estos momentos debido a sus conocidos problemas de movilidad.

Finalmente, se desmienten las especulaciones que vinculaban sentimentalmente a una de las hijas del cantante, Victoria Iglesias, con el tenista Carlos Alcaraz. Cortázar detalla que, aunque Victoria ha roto recientemente con su pareja tras una relación de más de un año, no existe ninguna base real para relacionarla con el reciente campeón de Wimbledon, quedando todo en un mero rumor veraniego.