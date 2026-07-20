Conocíamos los gustos musicales de la reina Letizia. Nuestra soberana se ha dejado caer en alguna ocasión por conciertos de artistas del indie español como Los Planetas o Supersubmarina. En el pasado fue devota de Hombres G, como todas las mujeres de su generación, y sabemos que ha acudido a conciertos de Harry Styles o de Alejandro Sanz. Circula un vídeo de su época de periodista en el que confesaba que le encantaría entrevistar a David Bisbal.

Lo que no sabíamos es que su hermana Telma Ortiz es una gran seguidora de Ramoncín, hasta el punto de saberse al dedillo la letra de cada una de sus canciones. Telma Ortiz acudió hace unos días al concierto del cantante madrileño en Vallecas el pasado jueves 16 de julio y coreó, como la mejor de las fans, sus éxitos musicales. Los clásicos Litros de alcohol, La cita, u ¡Hola muñeca!, y los tradicionales Al límite, La chica de la puerta 16 o Cuerpos calientes, con la que, aseguran los asistentes al concierto, lo dio todo.

Telma siguió el concierto del rockero prácticamente desde la primera fila junto a una amiga, e incluso hay quien la vio acceder a los camerinos, donde estuvo departiendo con el artista. Ramoncín, reconvertido en tertuliano de televisión, no ha dejado la música y sigue deleitando a sus seguidores con su música.

Telma Ortiz en el concierto de Ramoncín

Telma, con la Selección Española muy bien acompañada

Pero no es la única salida de la hermana de la reina Letizia que hemos podido ver en las últimas horas. Parece que Telma está disfrutando a tope de su soltería. Hace unos días contamos en exclusiva en la Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico que su ex, el irlandés Gavin Bonnar, había abandonado finalmente el chalet en el que convivió la pareja junto a la hija que tienen en común sin haber abonado las deudas de alquiler que tiene pendientes. Según supimos, la deuda podría ascender a 60.000 euros. Telma ya había dejado la vivienda varios meses atrás, y dicen los vecinos que Gavin hacía su vida con total naturalidad, haciendo uso de las instalaciones comunes, a pesar de que no estaba al corriente de pago.

Telma fue vista en la noche del domingo en la plaza de Cibeles, celebrando el triunfo de la Selección Española en el Mundial como una ciudadana más, según ha publicado en Instagram @hija_del_pan. Esta vez sí que iba acompañada de un hombre de cabello y barba morenos con el que muestra bastante buena sintonía, pero ayer era el día de los abrazos y los besos de felicitación, así que tendremos que esperar para saber si el corazón de la cuñada del rey Felipe VI vuelve a estar ocupado.