Alba Carrillo fue una de las invitadas a la recepción a la Selección española que se celebró el lunes en el Palacio de la Moncloa con motivo de la victoria del conjunto de Luis de la Fuente en el Mundial. A diferencia de la visita del equipo a Zarzuela, que se limitó a un besamanos, fotos de familia y un mensaje de enhorabuena de Felipe VI, Sánchez montó su fiesta particular en los jardines de la residencia presidencial, donde se instaló un escenario que contó con el creador de contenido Ibai Llanos y la periodista María Relaño como maestros de ceremonias.

Entre los invitados que abarrotaron el evento se encontraban familiares de los trabajadores de Moncloa -entre ellos multitud de niños que esperaban saludar y llevarse sus camisetas firmadas sin suerte, debido al tiempo limitado de la visita- así como rostros conocidos como Alba, que presumió de su presencia en las redes sociales. La presentadora compartió algunas fotos con sus seguidores y un texto en el que aprovechó para agradecer la invitación.

"Somos de La Roja. De la España que sueña y que es capaz de construir y luchar para conseguir aquello con lo que fantasea. Esta es la Selección que me representa y quiero que sea el espejo en el que se mire mi hijo. Siempre he dicho que los deportistas tienen una responsabilidad social, y nuestra selección es ejemplo de juego limpio, de valores y de pluralidad. Me gusta ver a un @lamineyamal que dice que su madre le sigue obligando a hacer la cama, o a un @nicolas_williams9 que se desmarca de la celebración para cederle su medalla a la persona que siempre ha estado para él: su madre. Cucurella, que es consciente de las necesidades especiales de muchos niños y visibiliza el autismo, o @borjaiglesias9, que no pierde la oportunidad de sumarse a las causas sociales más olvidadas", escribe.

"Gracias a estos chicos, que destilan valores y amor, que muestran la importancia de la familia, el respeto al oponente y el esfuerzo como insignia vital. Gracias al Palacio de la Moncloa por abrirnos las puertas, a Lucas y a mí, para poder disfrutar aplaudiendo a una selección inmejorable", concluyó, confirmando que su hijo estuvo entre los niños que asistieron a la recepción e incluso se les permitió hacerse fotos en el interior del edificio.

No faltaron al acto Inés Hernand, presentadora habitual de programas en RTVE y afín del sanchismo que ejerció de DJ en la fiesta, así como su mejor amiga, la influencer Andrea Compton, ambas situadas a pocos metros del escenario.

Alba, que en alguna ocasión ha reconocido que es más de futbolistas que de fútbol, vuelve a demostrar su afinidad con el Gobierno socialista. A finales del mes de junio dio mucho que hablar su posado con el ministro Félix Bolaños durante un acto institucional celebrado con motivo del Orgullo. La imagen parecía inofensiva: una Alba Carrillo sonriente posando con soltura junto al ministro. Sin embargo, tardó solo unos minutos en hacerse viral.

Las redes se llenaron de bromas sobre un hipotético salto a la política y especulaciones sobre su sintonía con el Ejecutivo. La cita no era un photocall para celebridades, sino un homenaje a las mujeres que llevan décadas luchando por los derechos del colectivo, muchas de ellas cuando dar la cara significaba sufrir persecución y estigma. Ellas debían ser el centro de atención, pero Alba no dudó en sentirse protagonista.