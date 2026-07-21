El vino de Llorente, la gorra de Ferrán, el cansancio de Lamine y la cobra de la infanta

El histórico triunfo de la selección española de fútbol en la Eurocopa ha dejado un reguero de anécdotas y polémicas que son objeto de un detallado análisis en la Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico, en esRadio. Bajo la dirección de Isabel González, las colaboradoras Beatriz Cortázar, Paloma Barrientos y Marta Gutiérrez desgranan los pormenores de las celebraciones en las calles de Madrid, deteniéndose especialmente en el evidente cansancio físico del joven jugador Lamine Yamal, quien fue captado completamente agotado durante los festejos.

Las tertulianas defienden la actitud del joven futbolista y recuerdan que, a sus diecisiete años, es comprensible que el cuerpo llegue a su límite tras un torneo de máxima exigencia. Asimismo, debaten sobre el controvertido diseño de los trajes que vistió la selección, confeccionados por la firma Loewe, y analizan la comentada evolución estética de algunos deportistas, como Ferran Torres, cuyo llamativo cambio de imagen y peinado ha sido muy comentado en las redes sociales.

Otro de los grandes protagonistas de la tertulia es el futbolista Marcos Llorente, conocido tanto por su estilo de vida como por sus llamativas excentricidades, como el uso de unas gafas rojas para regular sus ritmos circadianos antes de dormir. Además de estas curiosidades, se destaca la exclusiva celebración del jugador del Atlético de Madrid, quien festejó el título con un vino de alta gama, Château Rayas, y un champán Salon de 1997, botellas valoradas en más de 1.000 euros.

La polémica política también tiene cabida en el programa, donde se critica con dureza el comportamiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la recepción oficial en el Palacio de la Moncloa. Las colaboradoras censuran que el líder socialista organizara una especie de fiesta privada paralela para su propio lucimiento personal, retrasando la llegada de los campeones a la plaza de Cibeles, donde cientos de miles de españoles esperaban bajo temperaturas extremas de casi 40 grados.

Uno de los momentos más comentados de este encuentro fue el frío saludo que la infanta Sofía dirigió al presidente, un gesto interpretado por muchos como un desplante protocolario. Las periodistas analizan el lenguaje corporal de la familia real, señalando cómo la hija menor de los Reyes evitó una interacción más cercana con Sánchez, buscando refugio tras su madre, la reina Letizia, en lo que consideran un reflejo del distanciamiento institucional.

En el ámbito de la crónica social, el programa aborda las felicitaciones que Victoria Federica envió a su hermano Froilán, al que apoda cariñosamente Simpa, una broma interna relacionada con su imagen pública. Por último, se comenta la situación sentimental de Bertín Osborne y Gabriela Guillén, cuya relación sigue envuelta en la ambigüedad, y se especula sobre un posible reencuentro de la pareja en la finca del cantante durante el periodo estival.

Para concluir, el espacio cuenta con la intervención de Adolfo Alvístur, quien presenta el dispositivo Vago Relax, diseñado para estimular el nervio vago y mejorar la conciliación del sueño. Finalmente, se destaca la inminente inauguración del proyecto Faro Santander, un nuevo referente cultural diseñado por el arquitecto David Chipperfield en la antigua sede del Banco Santander, que abrirá sus puertas en septiembre.