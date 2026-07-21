Hiba Abouk aclara "las mayores mentiras" que se han contado de su divorcio de Achraf Hakimi

La actriz Hiba Abouk se ha convertido en una de las protagonistas indiscutibles de la última edición de Universo Calleja. La habitual destreza del presentador Jesús Calleja para generar ambientes de confianza ha logrado que la intérprete, caracterizada históricamente por su celo a la hora de proteger su esfera íntima, se abra en canal para abordar algunos de los episodios más complejos que ha atravesado recientemente, haciendo especial hincapié en su sonado divorcio del futbolista marroquí Achraf Hakimi.

Durante una conversación en el espacio de Telecinco, Abouk reabrió la etapa de su separación sentimental para situar el año 2023 como el período más desgarrador de toda su trayectoria vital. La actriz explicó detalladamente los motivos de aquel dolor señalando que: "Me estaba ocurriendo una desgracia tras otra y lo sufrí muchísimo. Que se rompiera mi familia, un divorcio que iba acompañado de una polémica un poco desagradable. Me separo en 2023". Con estas palabras hacía referencia directa a una ruptura que provocó un monumental estrépito mediático internacional, producido no solo por el fin del matrimonio, sino por el turbulento escenario de acusaciones por presunta agresión sexual que cercaron al jugador del París Saint-Germain a principios de ese mismo año, detonando un vendaval que derivó en la investigación judicial al deportista y en la decisión inmediata de la artista de tomar caminos separados.

Aquel vertiginoso colapso de su proyecto personal supuso un auténtico varapalo emocional. Hiba profundizó ante Calleja sobre la gravedad del golpe recibido al manifestar que: "Fue muy dura para mí porque formar una familia para mí era mi sueño y es lo que más me ha faltado. Si me haces elegir entre cuatro Goyas, cinco Óscar o tener una familia, te diría tener una familia sin ninguna duda". La presencia de sus dos hijos en común agudizó la intensidad del proceso, convirtiéndolo en un desafío de dimensiones colosales: "Es un shock a todos los niveles. Pero es un shock porque tengo dos hijos. Yo automáticamente todo lo que hago pienso en ellos primero".

Sin embargo, el tiempo transcurrido desde aquel convulso 2023 ha dado paso a un panorama de mayor estabilidad e inteligencia emocional por el bienestar de los menores. Al ser preguntada explícitamente por Calleja sobre si mantiene contacto en el presente con el padre de sus pequeños, la artista confirmó de manera tajante con un "sí". Abouk quiso reflexionar abiertamente sobre esta nueva dinámica madura explicando que: "Fracasamos como matrimonio pero queremos tener éxito en nuestra labor de padres y ser familia de otra manera, lo seremos para toda la vida. Tenemos una buena relación, que es fundamental. Además, para que mis hijos crezcan en un entorno sano pese a todo". En este sentido, situó al perdón como el verdadero motor del cambio interior que le ha permitido sanar y entablar una relación civilizada con su exmarido, remarcando que "aprender a perdonar es fundamental para ser feliz y para tener la paz".

Asimismo, la intérprete aprovechó la plataforma televisiva para desmentir categóricamente las especulaciones sobre supuestas batallas en los tribunales derivadas de los términos económicos del divorcio o de la manutención de sus vástagos, especulaciones que la situaron durante meses en el centro del foco de la opinión pública e incluso alimentaron acalorados debates sobre pensiones e intereses patrimoniales. Hiba fue contundente al aclarar la realidad del trámite: "La separación fue absolutamente amistosa. Esos bulos que hay de que llegamos a ir a juicio es mentira. No llegamos a ir a juicio nunca. Hicimos una separación amistosa… En fin".

Para la protagonista de El Príncipe, desmarcarse de cualquier clase de toxicidad o conflicto prolongado ha sido un requisito indispensable en su camino hacia la recuperación. Argumentó firmemente su filosofía de vida al sostener que "no puedo con el mal rollo. Hay cosas de mal rollo en la vida, pero intento evitarlas. Es tan importante lo que siembras, de lo que te rodeas… Que no puedo con el mal rollo". Al indagar Jesús Calleja sobre su estado emocional y vital presente, la madrileña respondió de forma optimista afirmando que: "Ahora estoy bien, tengo mucho curro. Llevo ya unos años desde que volví a currar y estoy bien".

Esta etapa de serenidad y reinvención profesional —en la que su nombre también ha vuelto a la palestra tras ser vinculada mediáticamente con otras figuras públicas como Álvaro Muñoz Escassi en recientes citas estivales— contrasta con el periodo en el que decidió aparcar temporalmente su carrera en la interpretación para volcarse íntegramente en la crianza. Sobre este papel de madre, que constituye su motivación esencial en la vida, ya se pronunció con rotundidad semanas atrás en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER. En aquella intervención radiofónica expuso cómo aparcó las exigencias de la industria por convicción propia: "Era tanta mi pasión y mis ganas por querer ser madre que todas las consecuencias que pudiera tener por ser madre me daban igual". Lejos de vivir esa pausa profesional como una pérdida, Hiba razonó que: "Para mí trabajar menos lo iba a ver como algo positivo porque iba a pasar más tiempo con mis hijos. La verdad es que es lo más bonito de mi vida. Siempre he tenido una conexión especial por los niños en general y tenerlos yo me parece un sueño cumplido".