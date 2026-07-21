La novia de Lamine Yamal suplica "humanidad" y "empatía" ante el aluvión de insultos y críticas en redes

Lo que debía ser una etapa de plena celebración tras la victoria de la Selección Española en la final del Mundial frente a Argentina se ha tornado en un amargo episodio para Inés García. La influencer sevillana, que oficializó públicamente su noviazgo con Lamine Yamal el pasado mes de mayo durante la cena de celebración de títulos del FC Barcelona —tras haber comenzado su historia de amor meses atrás en la intimidad a través de redes sociales—, se ha convertido según ella misma ha contado "en el blanco" de una masiva e injustificada oleada de ataques en internet.

A pesar de haber acompañado al futbolista a lo largo de todo el torneo en Estados Unidos como uno de sus pilares fundamentales y festejar juntos sobre el césped del MetLife Stadium, la exposición mediática ha desatado una catarata de bulos, duras críticas y comentarios despectivos dirigidos hacia la joven. Ante la magnitud de la situación y la proliferación de vídeos y mensajes que cuestionaban su relación y su persona, García ha decidido lanzar un extenso y tajante comunicado en su cuenta de X para poner un freno definitivo a la crueldad en línea.

"Detrás de esta cuenta hay alguien que siente y llora"

En su escrito, la creadora de contenido expresa con franqueza el desgaste emocional que le ha provocado enfrentarse a este acoso continuado: "Nunca pensé que compartir algo tan simple fuera a convertirse en esto. Llevo horas leyendo los comentarios y, aunque intento hacerme la fuerte, también soy una persona. Detrás de esta cuenta hay alguien que siente, que llora, que se equivoca y que no deja de ser humana por estar en una relación".

Nunca pensé que compartir algo tan simple fuera a convertirse en esto. Llevo horas leyendo los comentarios y, aunque intento hacerme la fuerte, también soy una persona. Detrás de esta cuenta hay alguien que siente, que llora, que se equivoca y que no deja de ser humana por estar… — Inés García (@_ineesgaarcia) July 21, 2026

Asimismo, la joven marca una clara diferencia entre la libertad de opinión y el insulto deliberado, defendiendo su derecho a vivir su noviazgo de forma natural: "Entiendo que no todo el mundo tenga que caerle bien a todo el mundo. Entiendo las críticas cuando son con respeto. Pero hay una diferencia enorme entre opinar y dedicar tiempo a humillar, insultar o desearle lo peor a alguien que ni siquiera conocen. No le estoy haciendo daño a nadie. No le he quitado nada a nadie. Solo estoy viviendo mi vida".

Un llamamiento urgente "a la empatía y la humanidad"

Más allá del ámbito personal, García hace hincapié en la responsabilidad que atañe a cada usuario en el entorno digital y en el impacto directo que el odio en redes produce en el círculo cercano de los afectados: "Les pido, de verdad, que antes de escribir un comentario piensen que al otro lado de la pantalla hay una persona que también tiene familia, amigos, inseguridades y sentimientos. No saben cómo pueden afectar sus palabras. Soy una mujer con sentimientos, con una familia que también lee esas cosas y con días buenos y malos, como cualquiera".

La sevillana concluye esta reflexión cuestionando la deriva tóxica de la cultura de las redes sociales: "No pretendo convencer a nadie de que me quiera. Solo les pido un poco de empatía. Un poco de humanidad. Porque nadie merece recibir cientos o miles de mensajes de odio. Ojalá algún día internet deje de sentirse como un lugar donde la crueldad se celebra. Mientras tanto, yo voy a seguir intentando vivir mi vida con respeto, y espero que quienes lean esto puedan hacer lo mismo con los demás".

Para cerrar su pronunciamiento público, Inés dedicó unas palabras de agradecimiento a aquellos seguidores que han decidido apoyarla en medio de la controversia: "A las personitas que se pararon a leer esto y dejaron un poquito de su tiempo, les agradezco de corazón. A mí solo me gusta compartir cositas de mi vida, no busco perjudicar ni hacer sentir mal a nadie con lo que subo. Al final del día, todos estamos intentando vivir nuestra vida de la mejor manera posible. Espero que podamos elegir siempre la compasión antes que el odio".