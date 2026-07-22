Aitana y Plex presumen de amor navegando por Ibiza como dos 'súperestrellas'

Diez Minutos se lleva la exclusiva de la semana, gracias a que se desmarca de la información sobre la victoria española en el Mundial de Fútbol. La revista lleva a portada a Aitana y a Plex durante una jornada marítima en la que no faltaron los besos y los arrumacos. La pareja no se ha escondido nunca y quizá gracias a eso han conseguido que todos sonriamos cuando vemos lo bien que va esta relación.

Cuenta Diez Minutos que la cantante y el influencer se han regalado unos días en Ibiza, aprovechando que ella tenía una parada en su intensa gira de conciertos y que él está preparándose a tope para disputar La Velada.

Aitana y Plex se han alojado en unos bungalows desde los que se desplazaron hasta un imponente yate de 42 metros de eslora, 5 camarotes y tripulación para ocho personas en el que pasaron todo el día y que, según Diez Minutos, se alquila por unos 200.000 euros semanales. El barco los llevó después hasta Formentera.

Los enamorados no estaban solos. También estaban allí varias amigas de la artista, que no dudó en disfrutar de la velocidad de una moto acuática pilotada por su pareja.

Las revistas se vuelcan con la victoria de España en el Mundial

"Fiesta mundial", titula Hola con una fotografía de la princesa Leonor, la infanta Sofía y el rey Felipe VI levantando la copa ganada por nuestra selección. La reina Letizia queda relegada a un segundo plano. Toda la portada de la revista está dedicada a la celebración. Desde los héroes del equipo, con pequeña imagen de Lamine Yamal e Inés García, su novia, hasta los invitados que invadieron las gradas del estadio en el que se jugó la final, con otro recuadro en el que vemos a Richard Gere con su mujer, Alejandra Silva, y a Javier Bardem celebrando los goles.

En Semana han elegido la foto en la que el Rey levanta la copa con todos los jugadores celebrándolo. "Las mejores imágenes de la celebración de los campeones", leemos en el titular. Y fotitos de Lamine e Inés, la pareja del Mundial, la Reina con sus hijas y el gran triunfador Luis de la Fuente.

Lecturas ha escogido a dos de los grandes protagonistas del certamen: Lamine, con su medalla de oro colgada al cuello, y Ferrán Torres, ¡oh Ferrán!, que ya es ídolo de masas gracias al gol de la victoria y a que ha nacido un nuevo sex symbol.

A las revistas no les ha dado tiempo a incluir el comentario que, supuestamente, le hizo la princesa Leonor durante la recepción oficial a los ganadores en el Palacio de la Zarzuela. Al parecer le recordó que había prometido raparse el pelo si ganaba. Pero detrás de la imagen de Ferrán hay todo un trabajo de asesoramiento que ha corrido a cargo de Nando Díaz, un peluquero afincado en Valencia que apostó por el cabello largo con gran acierto.

Y Diez Minutos se desmarca con portada para Aitana y Plex pero incluye también dos fotografías de la victoria, una protagonizada por el Rey con la copa en la mano y otra en la que vemos posando a toda su familia.

Hola publica las primeras imágenes de Leonard, el hijo que Fernando Alonso ha tenido con Melissa Jiménez

Hola publica en exclusiva varias fotografías en las que vemos por primera vez al piloto ejerciendo de padre. Las imágenes han sido realizadas durante una jornada de la familia a bordo del superyate sostenible del campeón de Fórmula 1.

En ellas, vemos a Fernando Alonso con su bebé, Leonard, nacido el pasado 25 de julio, en brazos. Cerca pulula Melissa Jiménez, la madre del niño, que además de acunar al niño también vigila a sus otros tres hijos, fruto de su relación con el futbolista Marc Bartra.

La pareja navegó por las aguas de Mónaco a bordo del catamarán, que según Hola tiene 18 metros y 70 de superficie. Después de atracar en el Puerto de Hércules, en el Principado, Fernando y Melissa pasearon con el niño en su carrito, "su monoplaza más especial", dice la revista. Siempre discretísimo con su vida privada hasta rozar el paroxismo, a Fernando Alonso seguramente no le guste nada ver que este miércoles aparece en las revistas.

Rafa Nadal disfruta con su familia en alta mar

Rafa Nadal también ha sido cazado por Hola este miércoles en su barco. El tenista también tiene un catamarán, como Fernando Alonso, y lo ha paseado por el Mediterráneo con su familia a bordo.

A lo largo de una docena de imágenes, vemos a Rafa Nadal con su hijo mayor, que también se llama Rafa y que viste una camiseta del Real Madrid con el nombre de Mbappé, además de un bañador idéntico al de su padre. Mery, su mujer, contempla cómo juegan padre e hijo saltando desde la cubierta mientras sostiene en brazos a Miguel, el pequeño de la familia, que este mes de agosto cumplirá su primer año.

El deportista dejó la alta competición en 2024 pero no ha dejado de trabajar. Hoteles, restaurantes, puertos deportivos o incursiones en el sector de la nutrición son algunas de sus ocupaciones.

Cóctel de noticias

La casa de fantasía de James Costos y Michael Smith en Mallorca. El que fuera embajador de EEUU en España con Barack Obama como presidente de los Estados Unidos enseña en Hola este miércoles una de las muchas residencias que tiene repartidas por el mundo. Esta está a 40 kilómetros de Palma y parece más un museo que una vivienda real. Dicen que ahora han instalado una prensa artesanal para hacer su propio aceite y que se pasan el día recolectando limones. Pero no la venden.

Los duques de Cardona bautizan a su hijo Juan Ramón en Hola. Cuando crees que tienes controlados a la mayor parte de nobles llega la revista y nos enseña a unos que no estaban en nuestro radar. Se trata de Casilda Fernández de Córdoba y Rodrigo Moreno de Borbón, que deben ser muy conocidos si tenemos en cuenta el nivel de los famosos que han invitado a la celebración. Las madrinas han sido nada menos que María Dolores de Cospedal y Carmen Lomana y en la fiesta han estado Beatriz de Orleans, Teresa de la Cierva, su cuñada Patricia Olmedilla o Luis Medina con su mujer, Clara Caruana.

Tatiana Santo Domingo y Andrea Casiraghi regresan a Ibiza, la isla en la que se enamoraron. Cada verano vemos a la pareja de príncipes monegascos disfrutando de la playa pitiusa como cualquier ciudadano más. La pareja ha viajado acompañada de sus tres hijos. El hijo de Carolina de Mónaco va sumando tatuajes con los años.

Carmen Borrego celebra su santo con su hija en la playa. Las dos festejaron en Málaga el Día del Carmen, una tradición que repiten madre e hija desde hace años. Y con ellas, Toñi Moreno, que al parecer es amiga íntima de la hija de María Teresa Campos.

Carolina Yuste sale con el futbolista Héctor Bellerín. La actriz, ganadora de dos premios Goya, el último por La infiltrada, aparece retratada en Semana junto al jugador del Betis. Los dos escalaron en un rocódromo e hicieron una pausa para comer en la que se prodigaron besos y abrazos.

El hijo mayor de Julio Iglesias y Miranda, Miguel, reaparece en Marbella con su novia. Un año más la pareja está de vacaciones en Málaga, provincia a la que viajan todos los años para disfrutar de la casa que el cantante tiene en Ojén. Miguel, de 28 años y trabajador en una inmobiliaria de lujo, y su novia, la diseñadora noruega Julie Steen, llevan ya cuatro de relación.

La hija de Begoña Villacís posa en Hola. Se llama Paula Suárez Valdés, tiene 20 años y clarísimamente quiere dedicarse al mundo del espectáculo, porque si no no se entiende que una persona anónima haya accedido a pasar por las páginas de la biblia del cuore. Y eso que en la primera frase de la entrevista leemos que no quiere ser política y "ni mucho menos, estar constantemente en el foco público". Mal empieza. Paula estudia Administración y Dirección de Empresas y "ama la moda" y por lo que cuenta en la entrevista parece que tiene la cabeza bastante bien amueblada.