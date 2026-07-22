Así es Carmen Corazzini: de su discreto romance con Aless Lequio a sustituir a María Casado en Informativos Telecinco
Carmen Corazzini inicia un capítulo decisivo en su carrera periodística al asumir la conducción de los Informativos Telecinco de fin de semana, tomando el testigo tras la marcha de María Casado. Con una destacada preparación académica especializada en Criminología y Terrorismo, la comunicadora se consolida como una apuesta clave de Mediaset España. Conocida también por la discreción con la que vivió en el pasado su historia de amor con el recordado Aless Lequio, repasamos en esta galería de diez imágenes las claves de su trayectoria y los momentos que han marcado su salto a la primera línea informativa.
Carmen Corazzini asume la presentación de los Informativos Telecinco de fin de semana, un movimiento que la consolida como una de las comunicadoras con mayor proyección dentro de Mediaset España.
La periodista toma el testigo tras la marcha de María Casado, asumiendo la responsabilidad de liderar y mantener la fidelidad de la audiencia en una de las franjas informativas más competitivas.
Licenciada en Periodismo, Corazzini destaca por una formación rigurosa que incluye másteres en Estudios Avanzados en Terrorismo y en Criminología y Delincuencia, avalando su versatilidad ante la actualidad.
Durante una etapa de su vida mantuvo un noviazgo con el recordado empresario Aless Lequio, una relación vivida siempre desde la máxima prudencia y alejada del seguimiento mediático constante. Esta imagen, fue la despedida de Carmen tras el fallecimiento del hijo de Ana Obregón.
Tras el fin de su noviazgo y el triste fallecimiento de Aless en mayo de 2020, Corazzini guardó un respetuoso silencio, marcando una clara frontera entre su vida privada y su labor periodística.
Su relación con Aless Lequio comenzó en una etapa decisiva de formación académica y primeros pasos profesionales para ambos. Pese a que el joven empresario cargaba de forma natural con la constante atención de la prensa del corazón por ser hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, la pareja optó por proteger su noviazgo en la más absoluta intimidad, disfrutando de un amor con total normalidad y fuera de las alfombras rojas.
Durante el tiempo que duró su romance, Carmen Corazzini y Aless compartieron no solo metas personales, sino también una filosofía firme respecto a la exposición pública. Ambos rechazaron comercializar o hacer de su vida sentimental un espectáculo mediático, consolidando un vínculo maduro y protegido de la presión constante del foco del corazón.
Tras poner fin a su noviazgo, mantuvieron un profundo respeto y cariño mutuo. La dolorosa muerte de Aless en mayo de 2020 a causa del cáncer conmovió profundamente a la periodista, quien expresó su dolor con unas sentidas y elegantes palabras de despedida en sus redes sociales, demostrando el recuerdo imborrable y el afecto impertérrito de la etapa que compartieron. A diferencia de otras figuras televisivas, la periodista siempre ha apostado por la discreción profesional, permitiendo que sea su trabajo periodístico el verdadero protagonista de su carrera. En la imagen, posa junto a su libro Personas Bestias, donde habla sobre crónica negra, una de sus grandes pasiones.
La inesperada marcha de María Casado responde a razones estrictamente personales y familiares. La periodista ha explicado públicamente que la exigencia de desplazarse continuamente entre Málaga, donde fija su residencia habitual junto a su hija, y las instalaciones de Telecinco en Madrid le dificultaba enormemente la conciliación de su vida cotidiana, un factor determinante para tomar la decisión de tomarse un respiro. Telecinco apuesta ahora por un perfil más joven.
Pese a su abrupto alejamiento del fin de semana, el despido se ha producido con un tono de profundo cariño y respeto mutuo. Casado se ha deshacido en elogios hacia el grupo de comunicación, asegurando que «Mediaset ha sido su casa y su familia», mientras que la directiva ha dejado las puertas de la cadena abiertas de par en par para retomar colaboraciones en el futuro.