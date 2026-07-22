Javier Bardem desata una oleada de bromas con su baile en el concierto de Shakira

El glamour de Hollywood tiene sus límites y, al parecer, estos terminan justo en el momento en que Shakira sube al escenario del Barclays Center de Brooklyn. Javier Bardem ha protagonizado un vídeo viral en redes sociales tras ser grabado completamente desatado durante el paso de la artista colombiana por Nueva York con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. El actor español, de 57 años, cambió esta vez el dramatismo cinematográfico por un despliegue de movimientos más propio de una celebración familiar que de una estrella de cine.

Ubicado en la zona VIP, Bardem captó todas las miradas —y los teléfonos móviles— cuando la cantante interpretó el tema Dai Dai junto al artista nigeriano Burna Boy, la canción del Mundial que tiene un sentimiento especial después de que España se alzara como campeona del mundo. En los vídeos difundidos en plataformas como TikTok e Instagram, se aprecia cómo el intérprete se despoja de cualquier tipo de protocolo para entregarse a un baile caracterizado por saltos desacompasados, espasmos de hombros y cánticos a pleno pulmón, una coreografía improvisada que los usuarios de X rápidamente bautizaron como el "baile de tu tío en la boda".

La propia Shakira no dejó pasar la oportunidad de dar mayor difusión al momento y publicó el fragmento en sus perfiles oficiales acompañado del texto: "Me encanta este momento con Burna Boy y Javier Bardem dándolo todo", confirmando que la presencia del actor fue uno de los grandes picos de entretenimiento de la velada. La realización del recinto neoyorquino también proyectó los entusiastas movimientos de Bardem en las pantallas gigantes del pabellón, provocando la ovación de los miles de asistentes.

Este episodio muestra una faceta desenfadada y poco habitual del actor, que suele mantener una actitud sobria y de personaje serio en sus apariciones públicas, pero su sentido del ritmo ha generado numerosas bromas y memes en la conversación digital.