Kiko Rivera suspende su gira de verano por un "grave problema de salud"

Un inesperado revés de salud ha obligado a Kiko Rivera a frenar en seco su actividad profesional. El DJ e hijo de Isabel Pantoja ha anunciado a través de un comunicado en sus redes sociales la cancelación inmediata de todos los conciertos que tenía programados para los próximos meses. El artista ha calificado este parón como una de las decisiones más difíciles de su vida, sembrando una gran preocupación entre sus seguidores al confirmar que se trata de un problema de salud grave.

"Por un grave problema de salud, me veo obligado a suspender toda la gira de verano. Es una decisión muy difícil. Ahora necesito centrar todas mis fuerzas en lo realmente importante", anuncia, aunque confiesa que, por respeto "a mi situación y mi entorno", por ahora no va a dar más detalles.

La cancelación supone un duro golpe para el intérprete de Cuento de hadas, quien deja en el aire un total de 16 actuaciones agendadas para las próximas semanas. Kiko ha expresado lo doloroso que resulta alejarse de los escenarios y del público, un trabajo que vive con absoluta entrega. Sin embargo, ha dejado claro que en este momento su única prioridad es centrar todas sus energías en su proceso de recuperación.

Ante la incertidumbre causada por la noticia, el hijo del recordado Paquirri ha preferido mantener la cautela sobre los detalles exactos de su dolencia. Rivera ha solicitado públicamente comprensión, discreción y respeto tanto para él como para su entorno más cercano durante este delicado trance. Aun así, ha querido enviar un mensaje de agradecimiento a sus fans por el cariño recibido, con la esperanza de poder regresar muy pronto y con más fuerza que nunca: "Espero volver pronto y reencontrarme con vosotros encima de un escenario".

Este bache de salud no solo ha alterado la agenda del músico, sino también la de su entorno más íntimo. Su pareja, la bailarina de flamenco Lola García, se ha visto obligada a posponer las clases en su academia para volcarse por completo en su cuidado. La noticia llega tan solo unos días después de que el propio DJ le dedicase una emotiva felicitación pública por su cumpleaños, reafirmando que ella se ha convertido en su pilar fundamental para afrontar este amargo momento.