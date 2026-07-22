Rosalía cede ante la presión de Argentina y pide perdón por compartir un vídeo donde se celebra el triunfo de España

La obsesión de Argentina por culpa a terceros de su derrota ante España parece haber alcanzado cotas surrealistas. Tras señalar al estamento arbitral, a la FIFA, al FBI e incluso a una conspiración global para justificar un encuentro donde apenas lograron generar peligro ni disparar a puerta, la indignación colectiva ha encontrado un nuevo objetivo con la cantante Rosalía. A la artista catalana se la acusa de regodearse en la frustración argentina, hasta el punto de que varios sectores exigen que sea declarada "persona non grata" e impida su entrada al país.

Todo se desencadenó cuando la intérprete decidió compartir en su cuenta de TikTok un contenido publicado por la actriz Mia Khalifa, en el que esta celebraba el triunfo de la Selección Española. El repost venía acompañado por un mensaje que encendió de inmediato los ánimos del aficionado albiceleste: "Cómo suena la vida después de que las perlas hayan sido derrotadas".

Aprovechando que el vídeo utilizaba de fondo La Perla, uno de los temas más reconocibles de la artista, Rosalía le dio al botón de compartir. Aquel gesto desató una ola de indignación instantánea. Lo que para la gran mayoría era un simple apoyo a la victoria de su país natal, para algunos de sus seguidores argentinos se interpretó como una burla directa.

La reacción no se hizo esperar: llamadas masivas al boicot de su próximo concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires, fans exigiendo la devolución de sus entradas y un clima de hostilidad que escaló desde las redes sociales hasta platós de televisión y medios de comunicación, donde los comentarios contra la artista derivaron en descalificativos y faltas de respeto de índole personal.

BASTA DE QUE NOS TOMEN DE BOLUDOS. pic.twitter.com/NoCdzA7UxD — La Trinchera (@TrincheraCarajo) July 21, 2026

Disculpas express para frenar la escalada

Esta escalada de tensión viene a sumarse a los episodios de nerviosismo vividos tras el pitido final del torneo, marcados por los altercados entre futbolistas en el terreno de juego, las protestas durante la entrega del trofeo y los continuos discursos sobre un supuesto fraude, siendo lo último, hacer una recogida de firmas para que vuelva a celebrarse la final del Mundial.

En medio de esta tormenta mediática, y con sus actuaciones de agosto en la capital argentina en el horizonte, la cantante catalana ha optado por cortar de raíz el conflicto cediendo a las exigencias de sus detractores para rebajar la agresividad.

A través de sus perfiles oficiales, la artista ha publicado un breve comunicado para aclarar lo sucedido: "Le di a compartir porque sonaba la perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón".

Un mensaje conciso con el que Rosalía busca aplacar la polémica, cumplir con sus compromisos profesionales y pasar página ante una afición a la que le está costando asimilar la derrota deportiva.