Susanna Griso se casa con Luis Enrique Nistal: todos los secretos de la ceremonia de este sábado

Sin que a estas alturas de la película Susanna Griso, la acreditada presentadora de Espejo Público, haya querido revelar el lugar de su boda, este sábado, 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, hemos podido averiguar que la ceremonia civil será en la bella localidad gerundense de S'Agaró. Podría ser en el Ayuntamiento, mas nos inclinamos a que tendrá lugar en un lujoso hotel, La Gavina, donde sí estamos seguros tendrá lugar el lunch nupcial, con la presencia de dos centenares de invitados, que el día anterior disfrutarán de un fiestorro en uno de los chiringuitos de la zona, al aire libre, junto a una playa, suponemos. La boda será a las 20:00, dadas las altas temperaturas que están sucediéndose también en Cataluña.

Hay otro lugar que, aunque no tenga nada que ver con la boda, sí que tienen en cuenta los novios, pues allí ya han pasado muchos días felices y será un refugio en vacaciones para la pareja. Se trata de la masía propiedad de Susanna en un pueblo de mil habitantes, La Armentera.

Han transcurrido diecinueve años desde que el empresario de medios de comunicación Luis Enrique Nistal, de cincuenta y cuatro años en la actualidad (dos menos que Susanna) conoció a la periodista televisiva. Presentados por el malogrado articulista David Gistau. La profesión de ambos, él licenciado en Economía y Ciencias Empresariales, y como decimos, muy vinculado a entidades periodísticas, los hizo coincidir en algunos eventos. Pasó largo tiempo hasta que se reencontraron, planeando un viaje a Argentina que fue para ambos afortunado. Él le pidió matrimonio, con una sortija que Susanna recibió, emocionada. Era el año 2025; anunciaría ella su enlace con nueve meses de anticipación. Como va a suceder.

Ambos tienen un pasado sentimental ya conocido, pero lo recordamos. El novio es madrileño, ya estuvo casado con anterioridad y es padre de cuatro vástagos. Por su parte, Susanna ha vivido varias experiencias sentimentales, a saber: se casó en 1997 con el periodista catalán Carles Torras, con quien estuvo unida veintitrés años, siendo padres de tres hijos. Se separaron en 2020. Un año después, la presentadora vivió un romance con el financiero Joaquín Güell, exmarido de Cayetana Álvarez de Toledo. Dos años estuvo relacionada más tarde con Íñigo Afán de Rivera. Para al final tener su encuentro definitivo con el mentado Luis Enrique Nistal.

Los cuatro hijos del novio y los tres de la novia asistirán a la ceremonia de sus padrastros, en calidad de testigos.