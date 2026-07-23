A bordo de un yate y lejos de las cámaras: así es la escapada de lujo de Ilia Topuria y Pablo Motos
El verano ha vuelto a unir a dos de las figuras más influyentes del panorama nacional, pero esta vez lejos de los focos y la presión mediática. Pablo Motos y el campeón de la UFC, Ilia Topuria, han cambiado el plató de televisión y el octógono por las aguas cristalinas de Ibiza. Desconexión en yate, gastronomía de primer nivel y confidencias a bordo: te mostramos paso a paso y en imágenes cómo es la sólida amistad de este dueto tras las cámaras.
Las cámaras de televisión quedan aparcadas y la agenda profesional en segundo plano. Pablo Motos e Ilia Topuria arrancan sus días de descanso en la isla de Ibiza, un escenario idílico donde la prioridad absoluta es la tranquilidad.
Jornadas enteras en alta mar a bordo de un exclusivo yate. Esta imagen retrata la faceta más relajada del presentador y el campeón de la UFC, disfrutando de la brisa mediterránea y del sol balear lejos del bullicio de la costa.
Lo que comenzó como una relación profesional en El Hormiguero —donde Topuria se convirtió en uno de los invitados estrella— ha terminado transformándose en una amistad sincera que hoy se consolida fuera del set de grabación.
En las distancias cortas y sin protocolos. La complicidad entre el comunicador y el luchador queda patente en esta captura, donde las conversaciones desenfadadas y las risas compartidas marcan el ritmo de la travesía.
Más allá de las jornadas en barco, la escapada incluye paradas estratégicas en algunos de los restaurantes más cotizados de la isla. Un plan discreto pero exclusivo donde ambos disfrutan de la gastronomía ibicenca.
Acostumbrados al foco mediático constante durante todo el año, la atención en esta estampa se centra en la absoluta naturalidad con la que viven sus vacaciones, comportándose como dos amigos más de escapada veraniega.
La cercanía entre ambos no es casualidad. Pablo Motos nunca ha ocultado la profunda admiración que siente por el deportista, habiendo seguido de cerca sus grandes hitos y celebrado cada una de sus victorias en la UFC.
Incluso en pleno retiro ibicenco, la mentalidad de campeón de Ilia Topuria no descansa. El luchador mantiene vivas sus rutinas físicas diarias en la isla para no perder el nivel competitivo de cara a sus próximos combates.
Poco dado a exhibir su vida privada, la presencia del campeón hispano-georgiano en sus vacaciones confirma que Topuria ya forma parte del reducido y selecto grupo de amigos íntimos de Motos.
Para el presentador valenciano, estas semanas son vitales para recargar pilas antes del arranque de la nueva temporada televisiva. Ibiza le ofrece ese perfil bajo y discreto que busca para alejarse de las cámaras.
Un referente de la televisión y una estrella de las artes marciales mixtas unidos por la confianza. La estampa final de esta escapada resume la consolidación de una de las alianzas más inesperadas y auténticas del verano.